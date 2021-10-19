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Подробности погони экипажей за УАЗом: в полиции рассказали, почему автоинспекторы бросились за машиной

Водитель отказался проходить освидетельствование после того, как его задержали

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Машина промчалась по Красному проспекту и пересекла площадь Ленина

Машина промчалась по Красному проспекту и пересекла площадь Ленина

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В полиции Новосибирска рассказали о погоне экипажей за водителем УАЗа

В полиции рассказали подробности ночной погони за УАЗом, в которой, судя по видео в соцсетях, участвовали как минимум семь патрульных машин.

— В ночь с 18 на 19 октября в районе 02.30 экипаж ГИБДД на ул. Крылова заметил легковой автомобиль УАЗ, водитель которого подозрительно вел себя на дороге. Инспекторами ДПС была предпринята попытка к остановке данного автомобиля, однако водитель не выполнил законное требование инспектора ГИБДД и продолжил движение, нарушая Правила дорожного движения, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Машина промчалась по Красному проспекту и пересекла площадь Ленина. Остановить УАЗ удалось только в районе Октябрьской магистрали.

За рулем УАЗ находился 24-летний мужчина.

— У гражданина имелись видимые признаки опьянения. Сотрудники ДПС предложили мужчине пройти освидетельствование на состояние опьянения, на что гражданин ответил отказом. На него были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

До решения суда мужчина будет находиться в помещении для административно задержанных. Во время погони автоинспекторы на площади Ленина врезались в седан.

— Проводится проверка по факту столкновения служебного автомобиля с транспортным средством, произошедшего в ходе преследования нарушителя. В результате ДТП никто не пострадал, — добавили в ведомстве.

В конце августа около часа ночи в Ленинском районе Новосибирска произошла погоня: экипажи ГИБДД преследовали белую «Тойоту-Калдину». Погоня закончилась на трамвайных рельсах на улице Титова.

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ГИБДДпогоняпьяный водитель
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