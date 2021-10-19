Подробности погони экипажей за УАЗом: в полиции рассказали, почему автоинспекторы бросились за машиной

В полиции рассказали подробности ночной погони за УАЗом, в которой, судя по видео в соцсетях, участвовали как минимум семь патрульных машин.

— В ночь с 18 на 19 октября в районе 02.30 экипаж ГИБДД на ул. Крылова заметил легковой автомобиль УАЗ, водитель которого подозрительно вел себя на дороге. Инспекторами ДПС была предпринята попытка к остановке данного автомобиля, однако водитель не выполнил законное требование инспектора ГИБДД и продолжил движение, нарушая Правила дорожного движения, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.