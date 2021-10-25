О живых и мертвых сыновьях: как сейчас живут семьи солдат, которых два года назад расстрелял Шамсутдинов

Два года назад под Читой солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов после возвращения из караула открыл огонь по сослуживцам. Погибли восемь человек, еще двое раненых выжили. Шамсутдинов, срочник из Тюменской области, за совершенное преступление получил
Журналисты 72.RU поговорили с некоторыми из родственников погибших и выживших военнослужащих. Как они переживают трагедию спустя два года и как борются с ее последствиями — пробирающие рассказы семей в тексте Артура Галиева и Марии Токмаковой.
Добивал выстрелами
Расстрел караула произошел в 18 часов 25 октября 2019 года. После возвращения из караула подразделение немедленного реагирования в составе 14 человек начало процедуру разоружения автоматов. Рамиль Шамсутдинов не стал этого делать и открыл огонь по офицерам, контрактникам и срочникам. Раненых офицеров он добил выстрелами.
Жертвами Рамиля Шамсутдинова стали восемь его сослуживцев: капитан Владимир Евсеев, старший лейтенант Данил Пьянков, сержант контрактной службы Роман Ковалев, военнослужащие срочной службы Егор Богомолов, Андрей Покотило, Артем Никишин, Анатолий Куропов, Алексей Андреев. Шамсутдинова арестовало подразделение антитеррора. Изначально на задержание стрелка хотели направить солдат срочной службы, но офицеры решили не рисковать молодыми людьми.
Свой поступок Рамиль Шамсутдинов объяснил дедовщиной в части, конфликтом со старшим лейтенантом Данилом Пьянковым. В ходе следствия стрелок прошел психиатрическую экспертизу и был признан вменяемым. Суд присяжных признал Шамсутдинова виновным, но попросил для него снисхождения. Срочник получил
Хотел вернуться домой...
Ефрейтор Алексей Андреев призывался из Алтайского края. Его земляками были убитые Анатолий Куропов, Артем Никишин.
Семья Андреева тяжело переживает потерю. Его тетя Светлана Гусеева вспоминает молодого человека как веселого, спортивного. Все в деревне с него брали пример, как с самого накачанного парня. В армию пошел сам, но были и другие варианты.
— Он хорошо учился, но не стал сдавать физику. Потом, когда передумал, уже было поздно. Поэтому в политехнический не стал поступать, а пошел на сварщика учиться. После учебы ушел в армию. После службы хотел заняться чем-то, чтобы заработать денег, поехать жить в город. Мы с ним разговаривали буквально за день-два до трагедии. Он рассказывал о своей девушке Насте, которая ждала его из армии. Он весельчак был, всегда сглаживал конфликты, — рассказывает Светлана Гусеева.
Андреев рассказывал родным, что во время службы завел много друзей. В армии сильно скучал по пирожкам и бане. Старослужащий о младшем призыве почти не рассказывал родным. Подробностями службы Алексей Андреев не делился, ссылаясь на то, что часть секретная и многие вещи рассказывать нельзя.
Родителям во время суда приходилось постоянно слушать отчет о ранениях, которые получили их дети в тот вечер. Каждый раз они представляли, как та или иная пуля нанесла ранение их сыновьям.
— Ноги подкашивались, когда нам зачитывали, как одна пуля прошла насквозь, как вторая не прошла, а застряла. Нам показывали фотографии с телами, на которых были обозначены места ранений. Это было очень тяжело, — рассказывает одна из родственниц.
Другой старослужащий, Артем Никишин, призывался из Алтайского края. Окончил с красным дипломом техникум. После армии собирался устроиться на работу в полицию. Для этого наличие армейской службы — обязательное требование.
Вместе с Андреевым и Куроповым они уже собирались идти на дембель. Оставалось отстоять крайний караул, как говорят военные, но он стал последним. Ему оставалось пять часов до поезда. Родственники не верили, что Никишин мог как-то издеваться над Шамсутдиновым, что спровоцировало его на преступление.
— Я ни секунды не сомневалась в нашем мальчишке. То, что толковали критики, меня повергло в шок! — рассказывает одна из родственниц Никишина. — Ну я же знаю, что наш Артем никакой не извращенец, не садист... В моих глазах Тёма всегда был и останется в первую очередь добрым, улыбчивым парнишкой, которого я хотела бы называть сыном! Эта трагедия нас всех повергла в неописуемый ужас, шок! Все планы рухнули, цели превратились в несбыточные мечты!
Сын выжил
Владислав Шпак, как и Алексеев, тоже призывался из Алтайского края. 25 октября он получил ранения. Шамсутдинов видел, что он еще жив, но не стал добивать, так как молодой человек не двигался. Мама Владислава Светлана Шпак рассказывает, что у нее до сих пор слезы на глазах наворачиваются, когда она вспоминает тот день, когда могла потерять сына.
— Это очень большая трагедия для всех нас. Как и любая другая мама, я желаю своим детям, чтобы у них в жизни всё было хорошо. Влад живет от нас далековато, и всякий раз, когда приезжает домой, вы не представляете, с каким трепетом я его обнимаю. Я счастлива и благодарна Господу Богу за то, что мой сыночек остался жив, — рассказывает Светлана Шпак.
Супруги капитана Владимира Евсеева и сержанта Романа Ковалева не ответили на вопросы редакции. Жена старшего лейтенанта Данила Пьянкова планировала рассказать, как живет после трагедии, но потом перестала выходить на связь.
Ушел в армию здоровым пацаном, а вернулся инвалидом с пулей в голове
Евгений Графов — земляк Рамиля Шамсутдинова. Они оба призывались из тюменского военкомата. Графов был одним из первых, по кому Шамсутдинов открыл огонь. Молодой человек получил ранение в голову. Пуля там и осталась.
Почти год Евгений Графов провел в военном госпитале в Москве, еще несколько месяцев — в других больницах. Всё это время с ним рядом была его мама Ирина Графова. Молодой человек должен был вернуться домой из армии летом 2020 года, но смог это сделать только в марте 2021. Мама считает, что выжить ее сыну помогли ведущие специалисты института имени Бурденко и сила воли парня.
После трагедии, когда Евгений Графов находился в больнице, к нему пришел второй выживший — Владислав Шпак. Во время стрельбы последний получил ранение в живот, была задета рука. Он может ходить.
— Когда Влад сказал Жене, что это он, мой сын его сразу же узнал. Он был так счастлив, что Влад к нему пришел, — рассказывала ранее Ирина Графова.
После возвращения домой Женю отправили на реабилитацию. Екатеринбургские бизнесмены оплатили лечение солдата из Тюмени после того, как мы рассказали на всю Сеть городских порталов о его состоянии. Расходы на транспортировку и реабилитацию взял на себя Фонд святой Екатерины. Из-за травмы у солдата почти не сохранились кости черепа, задняя часть головы буквально обтянута кожей, а пулю медики не стали убирать, чтобы не повредить мозг.
На двухмесячной реабилитации вместе с Женей находилась его мама Ирина. Она ходила с сыном на все занятия, в свободное время они повторяли упражнения самостоятельно. В программу реабилитации входили занятия с эрготерапевтом, лечебная физкультура, работа с психологом и логопедом. Осенью Ирина и Евгений Графовы вернулись домой в Аромашевский район. Ирина говорит, что после лечения у Жени улучшилось состояние здоровья.
— Мы сейчас находимся дома. Женя стал лучше говорить, теперь он может долго сидеть, а еще у него улучшилось зрение. Если раньше он слушал только музыку, так как со зрением были сильные проблемы, то сейчас может смотреть телевизор. Что дальше в планах, пока ответить сложно. Конечно, нужна будет еще реабилитация, потому что травма у нас серьезная. Сын сильный, оптимист: несмотря на то, что случилось, он верит в себя и свои силы, а еще в то, что врачи смогут ему помочь, — сказала Ирина Графова.
Где сейчас Шамсутдинов и что происходит в его жизни
Рамиль Шамсутдинов отбывает наказание в ИК-2 в Тюмени. УФСИН по Тюменской области отказался рассказывать 72.RU о том, чем занимается в колонии осужденный, ссылаясь на закон о персональных данных. Шамсутдинов отказался общаться с журналистами. Общение поддерживает только с отцом.
— Звонил. Ему карточку дают. Говорит, что всё нормально у него. Он же отбывает наказание в
О других трагедиях в армии
В этом году в Свердловской области произошла другая трагедия с тюменским срочником. Погиб Иван Катлинских, призванный из села Бердюжья Тюменской области. По официальной версии, срочник заблудился в лесу, возвращаясь из караула, залез на ЛЭП и умер от удара током. Похороны солдата состоялись 2 октября 2021 года. На следующий день после инцидента с Катлинских в этой же части застрелился другой солдат. Связаны ли эти события, разбирается следствие.