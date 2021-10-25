О живых и мертвых сыновьях: как сейчас живут семьи солдат, которых два года назад расстрелял Шамсутдинов

Два года назад под Читой солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов после возвращения из караула открыл огонь по сослуживцам. Погибли восемь человек, еще двое раненых выжили. Шамсутдинов, срочник из Тюменской области, за совершенное преступление получил 24,5 года лишения свободы в колонии. Если у тех, кто погиб 25 октября 2019 года, жизнь остановилась, то для их родных она не закончилась.

Журналисты 72.RU поговорили с некоторыми из родственников погибших и выживших военнослужащих. Как они переживают трагедию спустя два года и как борются с ее последствиями — пробирающие рассказы семей в тексте Артура Галиева и Марии Токмаковой.