Белый джип сбил женщину и скрылся с места в Первомайском районе — авария попала на видео

Иномарка сбила женщину и скрылась с места в Новосибирске
Вчера вечером, 21 октября, на Твардовского, 10 машина сбила женщину, водитель сразу же скрылся с места. Видео с моментом ДТП выложили в паблике «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».
Как указано в посте сообщества, авария произошла в 20:30. Автомобиль был похож на Toyota RAV4, белого цвета, двигался от остановки «Ж/м "Березовое"» в сторону кладбища.
— Срочно ищем свидетелей. Возможно, данный автомобиль попал в записи ваших видеорегистраторов, — пишут авторы сообщения.
Информация об аварии поступила и в службу 112 в 20:55. В разговоре с дежурным службы очевидцы также отметили, что машина была похожа на «джип РАВ4». Пострадавшая была в сознании, но лежала на дороге. На место выехали скорая помощь и МВД.
На минутном ролике с камер видеонаблюдения видно, как женщина пытается перейти дорогу. На
в Ленинском районе Новосибирска на улице Восточный Поселок самогруз сбил женщину с маленьким ребенком, которые шли по тротуару. Женщина от полученных травм скончалась.