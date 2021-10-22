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Белый джип сбил женщину и скрылся с места в Первомайском районе — авария попала на видео

От удара пострадавшая отлетела на несколько метров вперед

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Женщину увезли на скорой

Женщину увезли на скорой

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Иномарка сбила женщину и скрылась с места в Новосибирске

Вчера вечером, 21 октября, на Твардовского, 10 машина сбила женщину, водитель сразу же скрылся с места. Видео с моментом ДТП выложили в паблике «Моя Первомайка» во «ВКонтакте».

Как указано в посте сообщества, авария произошла в 20:30. Автомобиль был похож на Toyota RAV4, белого цвета, двигался от остановки «Ж/м "Березовое"» в сторону кладбища.

— Срочно ищем свидетелей. Возможно, данный автомобиль попал в записи ваших видеорегистраторов, — пишут авторы сообщения.

Информация об аварии поступила и в службу 112 в 20:55. В разговоре с дежурным службы очевидцы также отметили, что машина была похожа на «джип РАВ4». Пострадавшая была в сознании, но лежала на дороге. На место выехали скорая помощь и МВД.

На минутном ролике с камер видеонаблюдения видно, как женщина пытается перейти дорогу. На 17-й секунде ее сбивает автомобиль, от удара пострадавшая отлетает на несколько метров вперед. После этого машина ненадолго останавливается, а затем уезжает. Женщина продолжает лежать на земле до конца ролика.

в Ленинском районе Новосибирска на улице Восточный Поселок самогруз сбил женщину с маленьким ребенком, которые шли по тротуару. Женщина от полученных травм скончалась.

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