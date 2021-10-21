«Мерседес» устроил лобовое ДТП в Бердске. Второго водителя от удара зажало в салоне

Вечером в Бердске на Морской улице произошло лобовое ДТП. Автомобиль «Мерседес» выехал на встречку, где столкнулся с минивэном «Хонда Степвагон». Водителя второго автомобиля зажало в салоне, его извлекали сотрудники регионального МЧС.
— В 18:15 «Мерседес» двигался со стороны пляжа улицы Морская, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Хонда Степвагон», который двигался во встречном направлении. За медицинской помощью обратился водитель «Хонды», — сообщил НГС старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.
Пострадавшего водителя «Хонды» передали медикам.
— На помощь реагировали подразделения МЧС России. Сотрудники пожарно-спасательной части
В сентябре на улице Кирова Ford Mondeo, которым управляла 20-летняя девушка, выехал на встречку и врезался в другой автомобиль. От ее действий пострадала семья — отец с матерью и маленький ребенок. Мы публиковали видео столкновения.