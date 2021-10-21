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«Мерседес» устроил лобовое ДТП в Бердске. Второго водителя от удара зажало в салоне

Водитель выехал на встречку

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«Мерседес» выехал на встречку, где снес минивэн

«Мерседес» выехал на встречку, где снес минивэн

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Вечером в Бердске на Морской улице произошло лобовое ДТП. Автомобиль «Мерседес» выехал на встречку, где столкнулся с минивэном «Хонда Степвагон». Водителя второго автомобиля зажало в салоне, его извлекали сотрудники регионального МЧС.

— В 18:15 «Мерседес» двигался со стороны пляжа улицы Морская, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем «Хонда Степвагон», который двигался во встречном направлении. За медицинской помощью обратился водитель «Хонды», — сообщил НГС старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Пострадавшего водителя «Хонды» передали медикам.

— На помощь реагировали подразделения МЧС России. Сотрудники пожарно-спасательной части № 32 отключили автомобильные аккумуляторы, не допустив возможного возгорания. Специалисты Бердского поисково-спасательного отряда при помощи гидравлического инструмента деблокировали из транспортного средства одного пострадавшего, которого передали бригаде скорой медицинской помощи, — сообщил представитель МЧС по Новосибирской области Артем Щербаков.

В сентябре на улице Кирова Ford Mondeo, которым управляла 20-летняя девушка, выехал на встречку и врезался в другой автомобиль. От ее действий пострадала семья — отец с матерью и маленький ребенок. Мы публиковали видео столкновения.

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Бердсклобовое ДТП
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