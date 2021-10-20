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В Бердске девушка выпала с балкона высотки и разбилась насмерть

Перед прыжком она пожаловалась другу на жизнь

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На месте работала полиция и следователи СК

На месте работала полиция и следователи СК

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Вчера, 19 октября, около 23:00 девушка выпала с общего балкона 16 этажа высотки на улице Ленина в Бердске и погибла.

Правоохранители установили личность погибшей — ею оказалась 18-летняя жительница Черепановского района Новосибирской области. Перед происшествием сибирячка жаловалась другу на усталость.

— Сейчас проводится проверка по данному факту, выясняются обстоятельства произошедшего. Что она делала в здании, с кем она там была. Также следователи опрашивают ее знакомого, с которым она общалась перед смертью, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия работали сотрудники полиции и СК.

На момент публикации в СК по Новосибирской области на звонки редакции НГС не ответили.

В ночь с 27 на 28 января в Октябрьском районе Новосибирска 13-летняя девочка выпала из окна седьмого этажа. С многочисленными травмами ребенок был доставлен в городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

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