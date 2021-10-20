В Бердске девушка выпала с балкона высотки и разбилась насмерть

Вчера, 19 октября, около 23:00 девушка выпала с общего балкона 16 этажа высотки на улице Ленина в Бердске и погибла.
Правоохранители установили личность погибшей — ею оказалась
— Сейчас проводится проверка по данному факту, выясняются обстоятельства произошедшего. Что она делала в здании, с кем она там была. Также следователи опрашивают ее знакомого, с которым она общалась перед смертью, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
На месте происшествия работали сотрудники полиции и СК.
На момент публикации в СК по Новосибирской области на звонки редакции НГС не ответили.
В ночь с 27 на 28 января в Октябрьском районе Новосибирска