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В Октябрьском районе 13-летняя девочка выпала из окна седьмого этажа

Сейчас она находится в реанимации с множественными травмами

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Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы

Обстоятельства происшествия выясняют правоохранительные органы

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Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 января в Октябрьском районе Новосибирска. 13-летняя девочка, по информации источника НГС, выпала из окна седьмого этажа.

Эту информацию подтвердил главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий — в это учреждение девочку ночью привезла скорая помощь в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в отделении реанимации с множественными повреждениями, характерными для падения с высоты.

— Обстоятельствами занимаются правоохранительные органы, — добавил Ростислав Заблоцкий.

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В СК РФ по НСО сообщили НГС, что выясняют информацию по ситуации.

Обновлено: Старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова сообщила, что следователи устанавливают обстоятельства падения 13-летней девочки в Октябрьском районе:

— Вблизи жилого дома на улице Толстого в городе Новосибирске была обнаружена 13-летняя девочка с телесными повреждениями, характерными для падения с высоты. Пострадавшая доставлена в больницу, ребенок находится в тяжелом состоянии. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка. Проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее мы писали о том, как врачи спасли двухлетнюю девочку после падения с пятого этажа.

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врачипадение с высотыдетская больница скорой помощиРостислав Заблоцкий
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