В Октябрьском районе 13-летняя девочка выпала из окна седьмого этажа

Трагедия произошла в ночь с
Эту информацию подтвердил главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий — в это учреждение девочку ночью привезла скорая помощь в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в отделении реанимации с множественными повреждениями, характерными для падения с высоты.
— Обстоятельствами занимаются правоохранительные органы, — добавил Ростислав Заблоцкий.
В СК РФ по НСО сообщили НГС, что выясняют информацию по ситуации.
Обновлено: Старший помощник руководителя
— Вблизи жилого дома на улице Толстого в городе Новосибирске была обнаружена
Ранее мы писали о том, как врачи спасли двухлетнюю девочку после падения с пятого этажа.