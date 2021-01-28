В Октябрьском районе 13-летняя девочка выпала из окна седьмого этажа

Трагедия произошла в ночь с 27 на 28 января в Октябрьском районе Новосибирска. 13-летняя девочка, по информации источника НГС, выпала из окна седьмого этажа.

Эту информацию подтвердил главный врач Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи Ростислав Заблоцкий — в это учреждение девочку ночью привезла скорая помощь в тяжелом состоянии. Сейчас она находится в отделении реанимации с множественными повреждениями, характерными для падения с высоты.

— Обстоятельствами занимаются правоохранительные органы, — добавил Ростислав Заблоцкий.