Детей просят поехать на лифте: в Новосибирске в подъезде 9-этажки весь день лежит труп женщины

В Новосибирске в подъезде 9-этажки весь день лежит труп женщины
Жители дома на улице Чигорина в Кировском районе с самого утра не могут добиться, чтобы с площадки убрали тело женщины.
С жалобами в редакцию НГС обратились два жильца дома. Мужчина рассказал, что звонил в полицию и в 112 еще со вчерашнего вечера, и в подъезде уже появился характерный запах. Тело женщины накрыли простыней.
— Я ее пыталась с утра растормошить, думала может пьяная спит, — рассказала корреспонденту НГС жительница дома. — Она была уже отвердевшая и холодная. Изо рта слюна с кровью.
В ГУ МВД по Новосибирской области прокомментировали ситуацию.
— Сегодня поступило сообщение в 08:52 об обнаружении трупа женщины в подъезде. Там дежурит участковый уполномоченный. Вызвана машина судмедэкспертизы для того, чтобы тело увезли. Сидят, ждут пока, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — По времени ожидания ничего сказать не можем.
Прибыв на место происшествия, корреспондент НГС увидел машину полиции у дома. Участковый сказал, что находится на месте с самого утра. Соседи не смогли ничего рассказать о женщине и как она оказалась в подъезде. Кроме того, старшая по дому начала дежурить у подъезда, чтобы детям говорить ехать на лифте.
Вчера вечером на платформе «Новосибирск-Западный» на улице Троллейной, 1а обнаружили труп мужчины 1961 года рождения. Следователи начали проверку.