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В Новосибирской области погиб 11-летний мальчик — он задохнулся неизвестным газом

СК начал проверку

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Тело ребенка нашли около школы

Тело ребенка нашли около школы

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Ребенок отравился неизвестным газом под Новосибирском

В пятницу, 15 октября, в городе Татарск Новосибирской области было найдено тело 11-летнего ребенка.

— По данным следствия, сегодня в вечернее время вблизи здания школы в городе Татарске обнаружен малолетний с признаками отравления парами неустановленного газа. Врачами скорой медицинской помощи была констатирована смерть ребенка, — сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Следователи допросили родственников и знакомых погибшего, осмотрено место и назначены экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким мальчика.

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