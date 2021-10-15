В Новосибирской области погиб 11-летний мальчик — он задохнулся неизвестным газом

Ребенок отравился неизвестным газом под Новосибирском
В пятницу, 15 октября, в городе Татарск Новосибирской области было найдено тело 11-летнего ребенка.
— По данным следствия, сегодня в вечернее время вблизи здания школы в городе Татарске обнаружен малолетний с признаками отравления парами неустановленного газа. Врачами скорой медицинской помощи была констатирована смерть ребенка, — сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности». Следователи допросили родственников и знакомых погибшего, осмотрено место и назначены экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Редакция НГС приносит соболезнования родным и близким мальчика.