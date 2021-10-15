Водитель сбил 16-летнего подростка на пешеходном переходе со светофором

В Новосибирске на улице Дуси Ковальчук сбили 16-летнего подростка. ДТП произошло сегодня, 15 октября, в 07:20. Мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу, на котором установлен светофор.
— 64-летний водитель на автомобиле Skoda Karoq двигался по улице Дуси Ковальчук со стороны улицы Переездной в сторону улицы Дачной. У дома 238 по улице Дуси Ковальчук в зоне регулируемого пешеходного перехода совершил наезд на юношу 16 лет, — рассказали в ГИБДД Новосибирска.
Сейчас автоинспекторы разбираются, переходил ли подросток дорогу на зеленый свет. Мальчика доставили в больницу, у него травма ключицы.
11 октября под колесами скорой помощи на тротуаре погибла 7-летняя девочка. Сейчас против водителя возбуждено уголовное дело, но родственники ребенка опасаются, что он может избежать наказания. Мы поговорили с юристом и узнали, как может разворачиваться это резонансное дело, играют ли роль маячки на служебном автомобиле и отправится ли водитель в колонию.