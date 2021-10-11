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Тема дняТрагедия в гостинице. Мужчина погиб от удара током
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Новосибирец провалился в яму на месте ремонта теплотрассы на Вертковской

После происшествия пострадавшего госпитализировали

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Обстоятельства происшествия выясняются

Обстоятельства происшествия выясняются

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В Новосибирске 8 октября в Ленинском районе мужчина упал в яму на месте ремонта теплотрассы.

— Мужчина в Ленинском районе на улице Вертковской, 65 провалился в яму на теплотрассе, — рассказал сегодня, 11 октября, первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев во время оперативного совещания в региональном правительстве.

Сейчас мужчина находится в больнице. НГС направил запрос в пресс-службу «Сибирской генерирующей компании» и Следственный комитет, чтобы узнать подробности происшествия.

Подобный инцидент произошел в Новосибирске во второй половине сентября. Тогда мужчина утонул в яме, которую вырыли для ремонта теплосетей. Обстоятельства трагедии выясняет Следственный комитет.

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Ленинский районремонт теплотрассыупал
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