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Под Новосибирском мужчина утонул в яме, которую разрыли коммунальщики — СК начал проверку

Инцидент произошел в ночь с 19 на 20 сентября

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Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего

Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего

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В ночь с воскресенья на понедельник в Мошковском районе Новосибирской области мужчина упал в яму, которую разрыли коммунальщики, и утонул. Об этом группе «Инцидент Новосибирск» сообщил подписчик.

Знакомый с ситуацией человек сообщил паблику, что мужчина 1972 года рождения не заметил вырытой ямы, которая не была должным образом огорожена, упал в нее и потерял сознание. Подписчик группы уточнил, что в яме якобы скопилась вода, поэтому мужчина захлебнулся.

В СУ СК РФ по НСО кратко подтвердили информацию о смерти мужчины и уточнили, что ведомство проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В 2018 году двое детей из поселка Колывань утонули в яме с водой. Оказалось, что яму вырыли во время ремонтных работ по устранению неполадок водопровода. По подозрению в совершении преступления задержали 44-летнего директора МУП «Коммунальное хозяйство» Колывани и 39-летнего мастера предприятия. Мать мальчиков отсудила у коммунальщиков 3 миллиона рублей компенсации.

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Мошковский районСКутонул в яме
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