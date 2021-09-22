Под Новосибирском мужчина утонул в яме, которую разрыли коммунальщики — СК начал проверку

В ночь с воскресенья на понедельник в Мошковском районе Новосибирской области мужчина упал в яму, которую разрыли коммунальщики, и утонул. Об этом группе «Инцидент Новосибирск» сообщил подписчик.

Знакомый с ситуацией человек сообщил паблику, что мужчина 1972 года рождения не заметил вырытой ямы, которая не была должным образом огорожена, упал в нее и потерял сознание. Подписчик группы уточнил, что в яме якобы скопилась вода, поэтому мужчина захлебнулся.

В СУ СК РФ по НСО кратко подтвердили информацию о смерти мужчины и уточнили, что ведомство проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.