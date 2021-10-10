В Первомайском районе 20-летний парень поехал на учебу и пропал — его телефон отключен

В пятницу, 8 октября, в Первомайском районе Новосибирска пропал 20-летний Антон Иваненков. Парень поехал на учебу, но домой не вернулся.

— В день пропажи он, как обычно, уехал на учебу. Как позже выяснилось, у него серьезные проблемы в учебном заведении, и на занятиях он не был. Какое-то количество времени в день пропажи он был на связи с близкими, затем отключил телефон, вышел из сети. Местонахождение неизвестно. О причинах пропажи говорить сложно — возможно, ситуация с учебой повлияла на то, чтобы он не вернулся домой в тот день. Но, к сожалению, уже прошло несколько дней с момента пропажи, он до сих пор не вышел на связь с родными. Без размещения ориентировки в сети мы пытались работать, но, к сожалению, работа не принесла результата, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.