В Первомайском районе 20-летний парень поехал на учебу и пропал — его телефон отключен

В пятницу, 8 октября, в Первомайском районе Новосибирска пропал 20-летний Антон Иваненков. Парень поехал на учебу, но домой не вернулся.
— В день пропажи он, как обычно, уехал на учебу. Как позже выяснилось, у него серьезные проблемы в учебном заведении, и на занятиях он не был. Какое-то количество времени в день пропажи он был на связи с близкими, затем отключил телефон, вышел из сети. Местонахождение неизвестно. О причинах пропажи говорить сложно — возможно, ситуация с учебой повлияла на то, чтобы он не вернулся домой в тот день. Но, к сожалению, уже прошло несколько дней с момента пропажи, он до сих пор не вышел на связь с родными. Без размещения ориентировки в сети мы пытались работать, но, к сожалению, работа не принесла результата, — рассказала руководитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.
Приметы: рост 185 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза серо-зеленые.
Был одет: синяя куртка с белой отделкой на карманах, черные спортивные брюки, темно-серые кроссовки, черно-синяя шапка с белой полосой и надписью.
Если вам что-то известно о местонахождении Антона Иваненкова, сообщите на номер горячей линии отряда 8 800 700–54–52 или на 112.
В сентябре в Новосибирске пропал 21-летний парень — он не вышел на работу, его телефон был недоступен. Позже его нашли мертвым.