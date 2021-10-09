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На Бердском шоссе «Тойота» дважды попала в ДТП — один человек в больнице

На месте работают сотрудники ДПС

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«Лада» получила серьезные повреждения

«Лада» получила серьезные повреждения

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В Новосибирске женщина пострадала в ДТП на Бердском шоссе

В четверг, 9 октября, в Новосибирске около клиники Мешалкина произошла авария, в которой пострадала женщина.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», «Тойота» стояла на дороге после ДТП, когда в нее врезалась женщина на «Ладе». В результате она получила различные травмы, с места аварии ее забрали врачи скорой помощи.

В группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска информацию подтвердили:

— Столкновение было. Женщину-водителя увезли в больницу, диагноз уточняется, — пояснили в ведомстве.

В минувшую среду три человека пострадали на Северном объезде, где КАМАЗ врезался в иномарку.

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ГИБДДДТПстолкновение авто
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