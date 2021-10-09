На Бердском шоссе «Тойота» дважды попала в ДТП — один человек в больнице

В Новосибирске женщина пострадала в ДТП на Бердском шоссе
В четверг, 9 октября, в Новосибирске около клиники Мешалкина произошла авария, в которой пострадала женщина.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», «Тойота» стояла на дороге после ДТП, когда в нее врезалась женщина на «Ладе». В результате она получила различные травмы, с места аварии ее забрали врачи скорой помощи.
В группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска информацию подтвердили:
— Столкновение было. Женщину-водителя увезли в больницу, диагноз уточняется, — пояснили в ведомстве.
В минувшую среду три человека пострадали на Северном объезде, где КАМАЗ врезался в иномарку.