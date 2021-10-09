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В Новосибирской области Toyota насмерть сбила мужчину, который шел по трассе

Один автомобиль зацепил пострадавшего зеркалом, а второй сбил насмерть

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Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах происшествия

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В Новосибирской области 42-летнего пешехода насмерть сбила Toyota

В Кочковском районе Новосибирской области сегодня ночью, 9 октября, автомобиль сбил 42-летнего мужчину. Он скончался от полученных травм.

Трагедия произошла около 02:25 на 238 км дороги К-17Р. Водитель автомобиля Chevrolet Cruise ехал со стороны Новосибирска в сторону Карасука.


— При встречном разъезде с грузовым автомобилем совершил наезд на пешехода (зацепил правым зеркалом), который двигался по середине проезжей части во встречном направлении. После чего на пешехода наезжает автомобиль Toyota Ipsum, который двигался попутно с автомобилем Chevrolet, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирской области.

Известно, что погибший был жителем Карасукского района. Он получил травмы, не совместимые с жизнью. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства трагедии.

Ранее подобное ДТП произошло в Заельцовском районе Новосибирска. Тогда автомобиль «Ниссан» сбил мужчину, который шел по проезжей части. Пострадавший скончался в машине скорой помощи.

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ГИБДДДТПКочковский районпешеходпогибший
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