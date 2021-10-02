9-месячный ребенок попал в больницу после столкновения автобуса и Nissan на Петухова

9-месячный ребенок попал в больницу после столкновения автобуса и Nissan
Девятимесячный ребенок попал в больницу с ушибами после столкновения автобуса и Nissan на улице Петухова в Новосибирске.
— В 14:10 водитель 1987 года рождения на автомобиле Nissan Avenir двигался по улице Петухова — со стороны улицы Громова в сторону Советского шоссе. В пути следования, совершая левый поворот в сторону Северного проезда у дома 76 по улице Петухова, он совершил столкновение с автобусом ПАЗ (
В этом ДТП пострадал девятимесячный ребенок — пассажир Nissan, который находился в автокресле. С ушибами он доставлен в больницу.
Сегодня в Новосибирске на улице Петухова была еще одна авария с двумя пострадавшими, среди которых