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9-месячный ребенок попал в больницу после столкновения автобуса и Nissan на Петухова

Ребенок находился в автокресле

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Водитель Nissan поворачивал налево

Водитель Nissan поворачивал налево

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9-месячный ребенок попал в больницу после столкновения автобуса и Nissan

Девятимесячный ребенок попал в больницу с ушибами после столкновения автобуса и Nissan на улице Петухова в Новосибирске.

— В 14:10 водитель 1987 года рождения на автомобиле Nissan Avenir двигался по улице Петухова — со стороны улицы Громова в сторону Советского шоссе. В пути следования, совершая левый поворот в сторону Северного проезда у дома 76 по улице Петухова, он совершил столкновение с автобусом ПАЗ (227-й маршрут), который двигался во встречном направлении по улице Петухова, — сообщил инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску, старший лейтенант полиции Владислав Савченков.

В этом ДТП пострадал девятимесячный ребенок — пассажир Nissan, который находился в автокресле. С ушибами он доставлен в больницу.

Сегодня в Новосибирске на улице Петухова была еще одна авария с двумя пострадавшими, среди которых 16-летняя девочка.

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ГИБДДДТПребенокулица Петухова
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