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На улице Петухова столкнулись три машины. Пострадал водитель одной из них и 16-летняя девочка

Предварительно, у обоих — сотрясение головного мозга

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Авария произошла в девятом часу утра

Авария произошла в девятом часу утра

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На улице Петухова столкнулись три машины — постарадало два человека

На улице Петухова столкнулись три машины — пострадала 16-летняя девочка и водитель одного из автомобилей.

По информации ГИБДД, мужчина 1992 года рождения двигался на автомобиле Hyundai Solaris по улице Петухова (со стороны улицы Хилокская в сторону улицы Бородина). Возле дома, расположенного по адресу Петухова, 51, совершил столкновение с автомобилем Toyota Camry. Водитель второй машины 1970 года рождения стоял в попутном направлении на запрещающий сигнал светофора.

Двое пострадавших доставлены в больницу

Двое пострадавших доставлены в больницу

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— В результате чего автомобиль Toyota Camry совершил столкновение с автомобилем KIA, стоящим впереди, под управлением мужчины 1984 года рождения. В результате ДТП пострадали водитель Hyundai Solaris и его пассажир — девочка 2005 года рождения, — пояснили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Водитель и девочка доставлены в лечебное учреждение. Их предварительные диагнозы — «сотрясение головного мозга и перелом кисти руки» и «сотрясение головного мозга» соответственно.

На месте работает экипаж ДПС: устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы рассказывали о массовом ДТП во дворе на улице Татьяны Снежиной в Новосибирске — повреждены четыре автомобиля.

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