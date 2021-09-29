Седан устроил массовое ДТП в одном из дворов на улице Татьяны Снежиной
Вчера, 28 сентября, во дворе дома на Плющихинском жилмассиве водитель легковой машины устроил массовое ДТП. Видео со странной аварией опубликовал паблик АСТ-54.
На 14-секундном ролике видно, что машина спокойно двигается по двору, но на одном из поворотов врезается в стоящий без движения кроссовер Subaru Forester. После удара седан отбросило еще на одну машину, а та задела припаркованный рядом с ней автомобиль.
В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска подтвердили факт аварии и уточнили, что никто не пострадал.
Забавное ДТП случилось прошлой зимой на трассе Барабинск — Здвинск в Новосибирской области. Тогда снегоуборочный грейдер без водителя протаранил бензоколонку. Водитель снегоуборочной техники припарковал машину на заправке и ушел. После этого грейдер начал двигаться, проехал по кругу и врезался в бензоколонку.
Водитель машины побежал за грейдером и успел запрыгнуть в него, но предотвратить столкновение не получилось. Обломки бензоколонки упали на ближайший автомобиль.