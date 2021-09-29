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На видео попало массовое ДТП во дворе на улице Татьяны Снежиной — повреждены четыре автомобиля

Седан объезжал дворовую площадку, когда начал въезжать в другие автомобили

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Момент массового ДТП попал на видео

Момент массового ДТП попал на видео

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Седан устроил массовое ДТП в одном из дворов на улице Татьяны Снежиной

Вчера, 28 сентября, во дворе дома на Плющихинском жилмассиве водитель легковой машины устроил массовое ДТП. Видео со странной аварией опубликовал паблик АСТ-54.

На 14-секундном ролике видно, что машина спокойно двигается по двору, но на одном из поворотов врезается в стоящий без движения кроссовер Subaru Forester. После удара седан отбросило еще на одну машину, а та задела припаркованный рядом с ней автомобиль.

В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска подтвердили факт аварии и уточнили, что никто не пострадал.

Забавное ДТП случилось прошлой зимой на трассе Барабинск — Здвинск в Новосибирской области. Тогда снегоуборочный грейдер без водителя протаранил бензоколонку. Водитель снегоуборочной техники припарковал машину на заправке и ушел. После этого грейдер начал двигаться, проехал по кругу и врезался в бензоколонку.

Водитель машины побежал за грейдером и успел запрыгнуть в него, но предотвратить столкновение не получилось. Обломки бензоколонки упали на ближайший автомобиль.

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ГИБДДДТП
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