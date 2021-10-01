В Новосибирске отделения полиции не принимают заявления из-за усиления. Что случилось?

Вечером в пятницу, 1 октября, новосибирец сообщил о том, что не смог подать заявление в полицию из-за городской спецоперации. Мужчина рассказал, как ему это объяснили в полиции.
— Я написал заявление в «Заельцовском» РУВД, но не могу его подать, потому что, оказывается, в городе объявили операцию «Крепость» в связи с тем, что какой-то чувак позвонил и сказал, мол, я хожу по городу, обвешанный гранатами. И вот они его сейчас ищут. Как мне объяснил сотрудник полиции, сегодня ни один отдел полиции заявление не примет. Я говорю: «А че тогда, можно что ли сегодня убивать всех?», — рассказал читатель НГС.
Корреспондент НГС связался с пресс-службой полиции, чтобы узнать, соответствует ли эта информация действительности. В ведомстве сообщили, что дать комментарий по этому поводу оперативно не могут, и попросили написать запрос. Тем не менее, по телефону дежурной части отдела полиции № 3 «Заельцовский» управления МВД России по г. Новосибирску пояснили, что сегодня подать заявление не представляется возможным:
— У нас очень тяжелая оперативная обстановка, не рекомендуется ехать сюда. Подъезжайте завтра с утра.
Однако в отделе не уточнили причины усиления, сославшись на то, что это «секретная информация».
Утром 26 сентября в Новосибирске несколько торговых центров получили сообщения о минировании. Позднее в антитеррористической комиссии НСО рассказали, что все здания были проверены.