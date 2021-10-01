В Новосибирске отделения полиции не принимают заявления из-за усиления. Что случилось?

Вечером в пятницу, 1 октября, новосибирец сообщил о том, что не смог подать заявление в полицию из-за городской спецоперации. Мужчина рассказал, как ему это объяснили в полиции.

— Я написал заявление в «Заельцовском» РУВД, но не могу его подать, потому что, оказывается, в городе объявили операцию «Крепость» в связи с тем, что какой-то чувак позвонил и сказал, мол, я хожу по городу, обвешанный гранатами. И вот они его сейчас ищут. Как мне объяснил сотрудник полиции, сегодня ни один отдел полиции заявление не примет. Я говорю: «А че тогда, можно что ли сегодня убивать всех?», — рассказал читатель НГС.