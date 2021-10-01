«Привязал к мусорным бакам и застрелил»: хаски из Новосибирска убили в Приэльбрусье. Возбуждено дело

Житель Приэльбрусья попал под следствие за то, что застрелил собаку туристки из Новосибирска. Щенок хаски перед происшествием бегал по заповеднику.

Как указано в сообщении отдела МВД России по Эльбрусскому району, 21-летняя жительница Новосибирска рассказала полицейским, что во время отдыха в Приэльбрусье неизвестный мужчина застрелил ее собаку породы хаски. Как удалось выяснить полицейским, мужчина живет в поселке Терскол.

— Как пояснил местный житель, выйдя из двора своего домовладения, он увидел невдалеке, как чужая собака гоняет баранов из его отары по склону горы. Взяв веревку, поймав собаку, он привязал животное и произвел выстрел из принадлежащего ему ружья в область головы собаки, в результате чего животное погибло на месте, — сообщили в ведомстве.