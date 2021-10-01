«Привязал к мусорным бакам и застрелил»: хаски из Новосибирска убили в Приэльбрусье. Возбуждено дело

Новосибирского хаски убили в заповеднике в Приэльбрусье
Житель Приэльбрусья попал под следствие за то, что застрелил собаку туристки из Новосибирска. Щенок хаски перед происшествием бегал по заповеднику.
Как указано в сообщении отдела МВД России по Эльбрусскому району, 21-летняя жительница Новосибирска рассказала полицейским, что во время отдыха в Приэльбрусье неизвестный мужчина застрелил ее собаку породы хаски. Как удалось выяснить полицейским, мужчина живет в поселке Терскол.
— Как пояснил местный житель, выйдя из двора своего домовладения, он увидел невдалеке, как чужая собака гоняет баранов из его отары по склону горы. Взяв веревку, поймав собаку, он привязал животное и произвел выстрел из принадлежащего ему ружья в область головы собаки, в результате чего животное погибло на месте, — сообщили в ведомстве.
О произошедшем у себя на странице в Facebook рассказал и отец пострадавшей девушки Анатолий Тенцер. По его словам, 20 сентября его дочь Александра вместе с собакой была в национальном парке в Терсколе. В парке собаку отпустили с поводка, и она отбежала от группы. При этом на животном был ошейник с номером телефона хозяйки. Рядом пас овец местный житель:
—То, что случилось дальше, выходит за рамки понимания нормального человека, я сам в это с первого раза не поверил. Местный житель собаку поймал (там ловить и не надо было, щенок совершенно дружелюбен и от людей не шарахался), отвел в поселок, привязал к мусорным бакам, сходил за ружьем и застрелил. Застрелил чужую привязанную собаку, не причинившую никому никакого вреда, не проявлявшую агрессии и совершенно беззащитную, — пишет Анатолий Тенцер.
Хозяйка собаки, по словам Анатолия Тенцера, «к трагической развязке не успела на секунды».
Дело возбудили по ч. 1 ст. 245 УК РФ — жестокое обращение с животными.
«Коммерсантъ» отмечает, что это первое дело о жестоком обращении с животными в Кабардино-Балкарской Республике. Как сообщили «Ъ» в дирекции национального парка «Приэльбрусье», согласно правилам посещения особо охраняемых природных территорий, туристам разрешено находиться с собаками в населенных пунктах, которые включены в состав ООПТ, при этом предполагается соблюдение общепринятых правил выгула, в частности использование поводка, а при необходимости и намордника. В положении о национальном парке «Приэльбрусье» при этом есть пункт о запрете на «прогон и выпас домашних животных вне дорог общего пользования и вне специально предусмотренных для этого мест».
Зимой 2020 года суд в Новосибирске вынес приговор по громкому делу об убийстве собаки Шанти. Мертвое животное в конце апреля 2019 года обнаружили в лифте жильцы одного из домов Кировского района. После этого полиция возбудила уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов), а в октябре дело передали в суд. Убийце животного дали 3 года в колонии-поселении.