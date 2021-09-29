29 сентября среда
СЕЙЧАС +6°С
Пробки 2/10
usd 72.51
eur 84.68
Тема дняКак живут в избушках с видом на элитные дома
Все новости
Все новости

К гостинице Hilton в Новосибирске подъехала машина разминирования. Территорию обследуют кинологи

Мы выяснили, что там происходит

843
11Обсудить

Поделиться

Территорию обследуют кинологи с собаками

Территорию обследуют кинологи с собаками

Поделиться

Сегодня вечером у гостиницы DoubleTree by Hilton на Каменской в Центральном районе Новосибирска заметили машину с надписью «Разминирование» и кинологов.

В Росгвардии заявили, что ситуация штатная и, более того, плановая.

— Проводятся плановые мероприятия на объекте массового пребывания граждан, — сообщила корреспонденту НГС начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.

В Hilton рассказали, что гостиница продолжает работать без изменений.

26 сентября в Новосибирске эвакуировали несколько торговых центров из-за сообщений о минировании. Информация в итоге не подтвердилась.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ3
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Hiltonгостиницаминирование
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...