Сегодня вечером у гостиницы DoubleTree by Hilton на Каменской в Центральном районе Новосибирска заметили машину с надписью «Разминирование» и кинологов.
В Росгвардии заявили, что ситуация штатная и, более того, плановая.
— Проводятся плановые мероприятия на объекте массового пребывания граждан, — сообщила корреспонденту НГС начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Новосибирской области Ольга Табатчикова.
В Hilton рассказали, что гостиница продолжает работать без изменений.
26 сентября в Новосибирске эвакуировали несколько торговых центров из-за сообщений о минировании. Информация в итоге не подтвердилась.