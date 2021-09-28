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Автоинспектор остановил на Нарымской BMW без номеров — пассажир машины облил его за это алкоголем

Суд уже назначил наказание буйному новосибирцу

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Пассажира машины задержали на месте происшествия

Пассажира машины задержали на месте происшествия

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Сибиряк облил алкоголем автоинспектора за то, что тот остановил BMW без номеров

Железнодорожный суд в Новосибирске вынес приговор 31-летнему мужчине, который облил алкоголем полицейского и ударил его.

Следствие установило, что 15 мая 2021 года ночью на Нарымской инспектор ДПС остановил машину BMW без номеров. За рулем была женщина, но после остановки из автомобиля вышел 31-летний мужчина.

— Находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал выражать недовольство законными требованиями сотрудников полиции, плеснул в лицо одного из сотрудников дорожно-патрульной службы алкоголь, подошел к нему и нанес удары кулаками по правой руке и лицу, — сообщили в Следственном комитете Новосибирской области.

Нападавшего скрутили и задержали другие полицейские. Он признал вину.

Суд назначил мужчине 2 года лишения свободы условно, его признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении исполнителя власти). Приговор не вступил в законную силу.

Похожий случай произошел в конце прошлого года: жительница Новосибирска несколько раз ударила по голове полицейского, который был при исполнении. Так она решила заступиться за знакомого, которого хотел задержать полицейский.

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МВДСКсуд
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