Автоинспектор остановил на Нарымской BMW без номеров — пассажир машины облил его за это алкоголем

Сибиряк облил алкоголем автоинспектора за то, что тот остановил BMW без номеров
Железнодорожный суд в Новосибирске вынес приговор
Следствие установило, что 15 мая 2021 года ночью на Нарымской инспектор ДПС остановил машину BMW без номеров. За рулем была женщина, но после остановки из автомобиля вышел
— Находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал выражать недовольство законными требованиями сотрудников полиции, плеснул в лицо одного из сотрудников дорожно-патрульной службы алкоголь, подошел к нему и нанес удары кулаками по правой руке и лицу, — сообщили в Следственном комитете Новосибирской области.
Нападавшего скрутили и задержали другие полицейские. Он признал вину.
Суд назначил мужчине 2 года лишения свободы условно, его признали виновным по
Похожий случай произошел в конце прошлого года: жительница Новосибирска несколько раз ударила по голове полицейского, который был при исполнении. Так она решила заступиться за знакомого, которого хотел задержать полицейский.