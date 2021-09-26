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В Новосибирске эвакуировали еще один торговый центр

На этот раз причина была другая

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Пожар произошел в ТЦ «Фараон»

Пожар произошел в ТЦ «Фараон»

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Сегодня вечером в Заельцовском районе Новосибирска эвакуировали посетителей и персонал из торгового центра «Фараон» на улице Галущака, 1а. Причиной на этот раз стало возгорание.

— Поступило сообщение о задымлении и возгорании на втором этаже торгового центра. Людей эвакуировали, — сообщили НГС в службе 112.

По информации Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», очаг находился в детской комнате — загорелись проектор, телевизор и подвесной потолок. Пострадавших нет.

Сегодня читатели НГС сообщали об эвакуации «МЕГИ», «Ауры» и «Галереи». Позже антитеррористическая комиссия НСО прокомментировала сообщения о «минировании» торговых центров.

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