В Новосибирске эвакуировали еще один торговый центр

Сегодня вечером в Заельцовском районе Новосибирска эвакуировали посетителей и персонал из торгового центра «Фараон» на улице Галущака, 1а. Причиной на этот раз стало возгорание.
— Поступило сообщение о задымлении и возгорании на втором этаже торгового центра. Людей эвакуировали, — сообщили НГС в службе 112.
По информации Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», очаг находился в детской комнате — загорелись проектор, телевизор и подвесной потолок. Пострадавших нет.
Сегодня читатели НГС сообщали об эвакуации «МЕГИ», «Ауры» и «Галереи». Позже антитеррористическая комиссия НСО прокомментировала сообщения о «минировании» торговых центров.