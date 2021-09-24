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В Новосибирске автомобиль такси врезался в «Жигули» — три человека в больнице

На месте работает экипаж ГИБДД

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Обе машины получили серьезные повреждения

Обе машины получили серьезные повреждения

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В Новосибирске трое пострадали в столкновении «Хендая» и «Жигулей»

Вечером в пятницу, 24 сентября, в Калининском районе Новосибирска столкнулись два легковых автомобиля. В результате пострадали несколько человек.

— Водитель 1979 года рождения на автомобиле «Хендай Солярис» двигался по улице Новоуральской с левым поворотом, и у дома 17 произошло столкновение с автомобилем ВАЗ-2106 под управлением водителя 2001 года рождения, который двигался по улице Новоуральской со стороны улицы 7-й Магистральный переулок, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

В результате пострадали три человека: водитель «Жигулей», водитель и пассажирка «Соляриса». Они доставлены в больницу. В ГИБДД уточнили, что иномарка брендирована «Яндекс.Такси».

Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-службу сервиса с просьбой прокомментировать ситуацию.

В минувшую среду на трассе под Новосибирском два человека погибли в аварии.

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