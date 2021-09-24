В Новосибирске автомобиль такси врезался в «Жигули» — три человека в больнице

В Новосибирске трое пострадали в столкновении «Хендая» и «Жигулей»
Вечером в пятницу, 24 сентября, в Калининском районе Новосибирска столкнулись два легковых автомобиля. В результате пострадали несколько человек.
— Водитель 1979 года рождения на автомобиле «Хендай Солярис» двигался по улице Новоуральской с левым поворотом, и у дома 17 произошло столкновение с автомобилем
В результате пострадали три человека: водитель «Жигулей», водитель и пассажирка «Соляриса». Они доставлены в больницу. В ГИБДД уточнили, что иномарка брендирована «Яндекс.Такси».
Корреспондент НГС отправил запрос в пресс-службу сервиса с просьбой прокомментировать ситуацию.
В минувшую среду на трассе под Новосибирском два человека погибли в аварии.