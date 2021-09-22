На новосибирской трассе в ДТП погибли два человека

Сегодня вечером в Карасукском районе Новосибирской области произошла авария, в которой погибли два человека.
— В 20 часов 30 минут 37-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 2115, двигался по автодороге Н-1010, со стороны с. Шилово-Курья в направлении трассы К-17Р «Новосибирск — Кочки — Павлодар» и при выезде на 376-м км трассы не предоставил преимущество в движении автомобилю Toyota Land Cruiser Prado, который двигался со стороны города Новосибирска в направлении Карасука, — пояснили в городской Госавтоинспекции.
В результате аварии на месте скончалась 62-летняя пассажирка ВАЗа, а водитель этого автомобиля умер позднее в больнице.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
В Новосибирской области 50-летний водитель Toyota Corolla погиб от столкновения с тепловозом.