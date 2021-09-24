На Эльбрусе завершены поисково-спасательные работы. Из 19 альпинистов, попавших в буран на вершине горы, спасти удалось 14. Пять человек погибли, некоторые получили травмы и обморожения.



— Оперативному дежурному Эльбрусского ВПСО МЧС России поступило сообщение о том что на горе Эльбрус группа из 23 человек из-за погодных условий заблудились. Один из участников группы получил травму ноги, — сообщили в высотном поисково-спастельном отряде. — По предварительной информации 8 человек находились примерно на высоте 5400 м, остальные участники не могли определить свое местоположение и высоту.