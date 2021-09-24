На Эльбрусе завершены поисково-спасательные работы. Из 19 альпинистов, попавших в буран на вершине горы, спасти удалось 14. Пять человек погибли, некоторые получили травмы и обморожения.
— Оперативному дежурному Эльбрусского ВПСО МЧС России поступило сообщение о том что на горе Эльбрус группа из 23 человек из-за погодных условий заблудились. Один из участников группы получил травму ноги, — сообщили в высотном поисково-спастельном отряде. — По предварительной информации 8 человек находились примерно на высоте 5400 м, остальные участники не могли определить свое местоположение и высоту.
Затем начальник отряда уточнил, что на гору пошли 19 человек: два гида и семнадцать участников восхождения. Четырнадцать альпинистов спасли, троих нашли погибшими. Судьба еще двоих несколько часов оставалась неизвестной. Позже их обнаружили живыми и спустили на ратраках (специальных транспортных средствах на гусеничном ходу, используемое для горнолыжных склонов и лыжных трасс, — Прим.ред).
Начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии Михаил Надежин рассказал, что почти у всех спасенных туристов сильное обморожение.
— Известно, что сильное обморожение почти у всех. У некоторых имеются переломы конечностей. «Медицина катастроф» сейчас встречает их на высоте почти 4 тыс. метров, еще 12 машин скорой дежурят у подножия горы на поляне Азау, — заявил Михаил Надеждин.
Впоследствии в МЧС сообщили, что число погибших увеличилось до пяти.
— В ходе поисково-спасательной операции группы альпинистов на горе Эльбрус удалось спасти 14 человек, их эвакуировали на поляну Азау на ратраках и передали медикам. К сожалению, 5 человек погибло, — сообщили в МЧС. — Спасатели работали в сложнейших условиях. Порывы ветра достигали 40–70 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха до -20°C. Видимость не более 1 метра. Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы. Для координации поисково-спасательной операции работал оперативный штаб МЧС. Всего к работам было привлечено 69 человек, 16 единиц техники.
На такую большую альпинистскую группу было всего два гида.
Mash опубликовал полный состав группы:
- Чуйков Илья (старший группы);
- Никифоров Антон (старший группы);
- Макарова Анна, 36 лет, Якутск;
- Казаков Дмитрий, 47 лет, Москва;
- Долгов Дмитрий, 36 лет, Москва;
- Венерский Денис, 45 лет, Санкт-Петербург;
- Солоненко Анна, 45 лет, Санкт-Петербург;
- Свистун Роман, 45 лет, Санкт-Петербург;
- Нестерова Елена, 32 года, Санкт-Петербург;
- Нестеров Артём, 35 лет, Санкт-Петербург;
- Бестужева Марина, 35 лет, Санкт-Петербург;
- Жигулина Анастасия, 40 лет, Тольятти;
- Парахин Дмитрий, 37 лет, Екатеринбург;
- Резникова Екатерина, 42 года, Новороссийск;
- Антипов Виталий, Новороссийск;
- Попов Сергей, 44 года, Пермь;
- Борисов Вячеслав, 39 лет, Тюмень;
- Гальчук Ирина, 32 года, Екатеринбург;
- Кипкеев Таулан;
- Попова Ольга, 43 года, Пермь;
- Николаев Руслан, 40 лет, Обнинск;
- Беликова Марина, Челябинск.