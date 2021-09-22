Днем 21 сентября в Новосибирске Калининский районный суд вынес приговор 25-летнему Егору Глотову, который в 2014 году совершил убийство парня вместе с двумя другими подозреваемыми. Тогда тело погибшего сожгли в Мошковском районе. В июле этого года Егор Глотов признался в убийстве, которое совершил 7 лет назад.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.