В Новосибирске суд вынес приговор по делу о групповом убийстве
Днем 21 сентября в Новосибирске Калининский районный суд вынес приговор 25-летнему Егору Глотову, который в 2014 году совершил убийство парня вместе с двумя другими подозреваемыми. Тогда тело погибшего сожгли в Мошковском районе. В июле этого года Егор Глотов признался в убийстве, которое совершил 7 лет назад.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.
— Приговором суда Егор Глотов признан виновным, ему назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за данное преступление» в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе Калининского районного суда.
Также суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшей о взыскании морального вреда, причиненного преступлением, в размере 800 тысяч рублей.
Приговор суда в законную силу не вступил.
По данным Следственного комитета РФ по НСО, преступление произошло 5 октября 2014 года. Егор Глотов вместе с неустановленными лицами находились в гараже на улице Народной в Калининском районе, где распивали алкоголь. Между ними произошла ссора. Двое из них нанесли потерпевшему удары по голове, туловищу, рукам и ногам.
— Один из обвиняемых ударил потерпевшего по голове киянкой, а двое других совершили убийство последнего путем удушения его шнуром. После чего с целью сокрытия следов преступления мужчины вывезли тело потерпевшего в Мошковский район Новосибирской области, где в лесу, рядом с заброшенным бункером, закопали останки в землю, — сообщает Следственный комитет.
Через несколько дней они вернулись, выкопали тело, облили горючим и подожгли.
Заявление от бабушки потерпевшего поступило в полицию 21 октября 2014 года. В феврале 2020 года у правоохранительных органов появилась информация, после проверки которой возбудили уголовное дело из-за пропажи парня. В убийстве заподозрили троих новосибирцев.
Глотов заключил досудебное соглашение со следствием и признался в преступлении, также он дал показания против соучастников. СК распространил ролик, в котором молодой человек, давший показания, рассказывает об убийстве.
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