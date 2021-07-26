Новосибирец показал, как в 2014 году произошло групповое убийство — видео

Новосибирец рассказал об убийстве знакомого в 2014 году
В Новосибирске 25-летний мужчина признался в убийстве парня, которое совершил с двумя другими подозреваемыми в 2014 году. Тогда тело погибшего сожгли в Мошковском районе.
По данным Следственного комитета РФ по НСО, преступление произошло 5 октября 2014 года. Подозреваемый находились в гараже на улице Народной в Калининском районе, где распивали алкоголь. Между ними произошла ссора. Двое из них нанесли потерпевшему удары голове, туловищу, рукам и ногам.
— Один из обвиняемых ударил потерпевшего по голове киянкой, а двое других совершили убийство последнего путем удушения его шнуром. После чего, с целью сокрытия следов преступления, мужчины вывезли тело потерпевшего в Мошковский район Новосибирской области, где в лесу, рядом с заброшенным бункером, закопали останки в землю, — сообщает Следственный комитет.
Через несколько дней они вернулись, выкопали тело, облили горючим и подожгли.
Заявление от бабушки потерпевшего поступило в полицию 21 октября 2014 года. В феврале 2020 года у правоохранительных органов появилась информация, после проверки которой возбудили уголовное дело из-за пропажи парня. В убийстве заподозрили троих новосибирцев.
Один из них заключил досудебное соглашение со следствием и признался в преступлении, также он дал показания против соучастников. СК распространил ролик, в котором молодой человек, давший показания, рассказывает об убийстве.
Против 25-летнего подозреваемого завершено расследование уголовного дела по статье за убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие в отношении других фигурантов завершено. В ближайшее время дело передадут в суд для рассмотрения по существу.
В середине июля под Новосибирском нашли тело Екатерина Плотниковой, которая пропала в феврале этого года. 36-летний знакомый Екатерины признался, что нашел ее мертвой, после чего вывез тело за город и залил бетоном.