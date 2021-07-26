Новосибирец показал, как в 2014 году произошло групповое убийство — видео

В Новосибирске 25-летний мужчина признался в убийстве парня, которое совершил с двумя другими подозреваемыми в 2014 году. Тогда тело погибшего сожгли в Мошковском районе.

По данным Следственного комитета РФ по НСО, преступление произошло 5 октября 2014 года. Подозреваемый находились в гараже на улице Народной в Калининском районе, где распивали алкоголь. Между ними произошла ссора. Двое из них нанесли потерпевшему удары голове, туловищу, рукам и ногам.

— Один из обвиняемых ударил потерпевшего по голове киянкой, а двое других совершили убийство последнего путем удушения его шнуром. После чего, с целью сокрытия следов преступления, мужчины вывезли тело потерпевшего в Мошковский район Новосибирской области, где в лесу, рядом с заброшенным бункером, закопали останки в землю, — сообщает Следственный комитет.