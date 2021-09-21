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В Новосибирске подростки напали на женщину с ребенком — у нее сломан нос

Сейчас молодых людей ищет полиция

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Подростки разбежались, когда их начали снимать на телефон

Подростки разбежались, когда их начали снимать на телефон

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Подростки сломали нос женщине на улице Вертковской в Новосибирске

Днем в минувшую субботу, 18 сентября, в Новосибирске около общежития на Вертковской,14 несколько подростков напали на женщину, которая шла с ребенком.

— Жена вела сына на факультатив. Впереди шли подростки, которые занимали весь тротуар по ширине. Она попросила подвинуться и, не дождавшись ответа, видимо, там протиснулась, обогнала их. В ответ на то, что она вроде как на кого-то наступила, причем обращение было на «ты» и матом. Обернулась и переспросила. Завязалась непонятная беседа, где ее сначала пнули ногой в живот и ударили по лицу, — рассказал муж пострадавшей.

Женщина сразу же достала телефон и начала снимать молодых людей, которые тут же разбежались. В больнице ей диагностировали перелом носа со смещением и сотрясение мозга.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что по данной публикации проводится проверка, устанавливаются участники конфликта.

В начале сентября жителю Новосибирска проломили череп на Демакова. Подозреваемый задержан.

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