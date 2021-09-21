Сначала камеры наблюдения зафиксировали вооруженного молодого человека идущим на площади перед восьмым корпусом ПГНИУ. В кадре видно, как люди разбегаются в разные стороны. Потом на записи уже другой камеры видно холл восьмого корпуса. В кадре очень много людей. Внезапно в холл затаскивают мужчину с улицы, его укладывают около проходных турникетов. Из холла все убегают. Мужчина не может встать и откатывается за перила. Через мгновение в восьмом корпусе появляется молодой человек в черной одежде, балаклаве и каске, в руках он держит ружье. За выступом стены прячется один из студентов. В этот момент стрелок подходит к лежащему у турникетов мужчине и стреляет.

