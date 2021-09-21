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Стрелять начал прямо на улице. Смотрим, как пермский стрелок шел в университет с оружием

Камеры полностью зафиксировали передвижение стрелка по кампусу и корпусам

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Нападавший студент из восьмого корпуса перешел в шестой корпус университета

Нападавший студент из восьмого корпуса перешел в шестой корпус университета

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20 сентября студент первого курса пришел в кампус Пермского университета и открыл стрельбу. Телеграм-канал Baza опубликовал кадры с камер видеонаблюдения ПГНИУ, которые зафиксировали, как стрелок передвигался по кампусу и корпусам и кто стал жертвой нападавшего.

Сначала камеры наблюдения зафиксировали вооруженного молодого человека идущим на площади перед восьмым корпусом ПГНИУ. В кадре видно, как люди разбегаются в разные стороны. Потом на записи уже другой камеры видно холл восьмого корпуса. В кадре очень много людей. Внезапно в холл затаскивают мужчину с улицы, его укладывают около проходных турникетов. Из холла все убегают. Мужчина не может встать и откатывается за перила. Через мгновение в восьмом корпусе появляется молодой человек в черной одежде, балаклаве и каске, в руках он держит ружье. За выступом стены прячется один из студентов. В этот момент стрелок подходит к лежащему у турникетов мужчине и стреляет.

Потом вооруженный студент перешагивает через турникет и идет вглубь корпуса. Дальше появляется запись еще одной камеры наблюдения из перехода восьмого корпуса. В кадре видно, как девушка пытается убежать, но ее догоняет нападавший. На очередной записи с другой камеры видно, что стрелок двигается в шестой корпус (химический факультет). Там на пути нападавшего попадается еще одна девушка, она убежать не успевает.

СЮЖЕТ

Стрельба в пермском университете

На еще одной записи с камеры шестого корпуса видно коридор химического факультета. По нему идет девушка, ей навстречу выходит вооруженный студент и стреляет. Потом нападавший спокойно идет дальше. На последней записи с камеры наблюдения видно, что в холле шестого корпуса на ступеньках лежит нападавший стрелок. Его до этого ранил полицейский. Он же оказал ему первую медицинскую помощь.

Студент был госпитализирован. Он сейчас находится в тяжелом состоянии.

Всю информацию о стрельбе в университете мы собираем в онлайн-трансляции.

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