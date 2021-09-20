На Бугринском мосту автомобиль вылетел на отбойник. Водитель отказался от освидетельствования

Сегодня вечером на Бугринском мосту автомобиль Toyota Avensis вылетел на разделительную полосу.
— Водитель легкового автомобиля от медицинского освидетельствования отказался. Поскольку никто не пострадал, то ДТП оформлено с материальным ущербом, — сообщил НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску, старший лейтенант полиции Владислав Савченков.
Подробности ДТП устанавливают.
По информации из открытых источников, автомобиль зарегистрирован в селе Алтайского края.
Бугринский мост часто фигурирует в сводках происшествий. Так,