20 сентября понедельник
СЕЙЧАС +5°С
Пробки 1/10
usd 72.56
eur 85.46
Тема дня8 погибших при стрельбе в пермском вузе
Все новости
Все новости

На Бугринском мосту автомобиль вылетел на отбойник. Водитель отказался от освидетельствования

«Тойоту» развернуло на 180 градусов

343
1Обсудить

Поделиться

Автомобиль оказался на разделительной полосе

Автомобиль оказался на разделительной полосе

Поделиться

Сегодня вечером на Бугринском мосту автомобиль Toyota Avensis вылетел на разделительную полосу.

— Водитель легкового автомобиля от медицинского освидетельствования отказался. Поскольку никто не пострадал, то ДТП оформлено с материальным ущербом, — сообщил НГС инспектор группы пропаганды ГИБДД по Новосибирску, старший лейтенант полиции Владислав Савченков.

Подробности ДТП устанавливают.

По информации из открытых источников, автомобиль зарегистрирован в селе Алтайского края.

Бугринский мост часто фигурирует в сводках происшествий. Так, 31 августа Lexus вылетел с дороги и врезался в дерево — погибли двое, трое пострадали. А в июне с моста мужчина упал на подростка. Мужчина погиб на месте, а парню повезло — он отделался ушибами.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Бугринский мостотбойник
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...