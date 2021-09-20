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Под Новосибирском медведь пять раз приходил в один и тот же двор — на шестой раз его убили

Зверь не боялся людей, собак и никак не реагировал на автомобили

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Зверь представлял угрозу для людей

Зверь представлял угрозу для людей

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Под Новосибирском застрелили агрессивного медведя

В Мошковском районе Новосибирской области охотники сели в засаду, чтобы поймать опасного медведя — зверя застрелили. Инцидент произошел в селе Новый Порос 11 сентября.

— На окраине села он забрался в ограду частного дома. Дикий зверь разорил пасеку, разбил несколько ульев и предметы быта во дворе дома. Председатель Мошковского общества охотников Алексей Баганов с егерями выехали на место происшествия. Обследовав территорию, они убедились, что крупный медведь еще четырежды приходил ночью. Охотники отметили нетипичное поведение животного, зверь не реагировал на лай собак, на свет фар и фонарей, на людей. Такого поведения обитателя леса не наблюдали на протяжении 5 лет, — рассказали в официальном паблике администрации Мошковского района.

Сейчас действует охотничий сезон и отстрел медведя разрешен. Так как дикий зверь представлял реальную угрозу жизни и здоровью людей, было принято решение его ликвидировать.


— 12 сентября группа охотников организовала засаду на подходе в село Новый Порос. К вечеру появился медведь. Увидев одного из охотников, он все равно целенаправленно побежал к облюбованному дому. Это был последний выход агрессивного зверя, опасное животное было отстреляно, — объяснили в ведомстве.

В администрации напомнили, что медведи по-прежнему продолжают миграцию в Мошковском районе.

— Дикие звери замечены в нескольких местах в лесу и на берегу реки Обь в районе Умревы. Уважаемые жители Мошковского района, будьте предельно осторожными при выходе в лес, чтобы избежать неприятной встречи с хищником, — добавили в администрации.

В конце августа в Мошковском районе тракторист, проезжавший по полю, заметил бурого медведя и снял его на видео. Ранее мы сообщали, что медведей видели в Колыванском районе, там один мишка даже задрал корову.

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Мошковский районмедведь
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