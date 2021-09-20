Под Новосибирском медведь пять раз приходил в один и тот же двор — на шестой раз его убили

В Мошковском районе Новосибирской области охотники сели в засаду, чтобы поймать опасного медведя — зверя застрелили. Инцидент произошел в селе Новый Порос 11 сентября.

— На окраине села он забрался в ограду частного дома. Дикий зверь разорил пасеку, разбил несколько ульев и предметы быта во дворе дома. Председатель Мошковского общества охотников Алексей Баганов с егерями выехали на место происшествия. Обследовав территорию, они убедились, что крупный медведь еще четырежды приходил ночью. Охотники отметили нетипичное поведение животного, зверь не реагировал на лай собак, на свет фар и фонарей, на людей. Такого поведения обитателя леса не наблюдали на протяжении 5 лет, — рассказали в официальном паблике администрации Мошковского района.