В Бердске мотоциклист выехал на встречку и врезался в «Хонду» — его увезли в больницу

Мотоциклист пострадал в столкновении с «Хондой» под Новосибирском
Вечером в субботу, 18 сентября, в городе Бердске произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист.
— Сегодня в 19:55 водитель мотоцикла «Хонда» у дома по адресу Морская, 10а, выехав на полосу встречного движения, при обгоне совершил столкновение со встречным автомобилем «Хонда-Фит». В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла 1983 года рождения. Он доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.
В начале сентября в Бердске грузовик выехал на встречную полосу и снес легковушку.