18 сентября суббота
СЕЙЧАС +9°С
Пробки 1/10
usd 72.56
eur 85.46
Тема дняТри человека погибли в центре Новосибирска
Все новости
Все новости

В Бердске мотоциклист выехал на встречку и врезался в «Хонду» — его увезли в больницу

Мужчина получил серьезные травмы

326
1Обсудить

Поделиться

Мотоцикл выехал на встречную полосу

Мотоцикл выехал на встречную полосу

Поделиться

Мотоциклист пострадал в столкновении с «Хондой» под Новосибирском

Вечером в субботу, 18 сентября, в городе Бердске произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист.

— Сегодня в 19:55 водитель мотоцикла «Хонда» у дома по адресу Морская, 10а, выехав на полосу встречного движения, при обгоне совершил столкновение со встречным автомобилем «Хонда-Фит». В результате ДТП пострадал водитель мотоцикла 1983 года рождения. Он доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Сейчас сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего.

В начале сентября в Бердске грузовик выехал на встречную полосу и снес легковушку.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

ДТП с мотоциклистомвстречная полосаполиция
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...