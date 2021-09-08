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Поворот не туда: в Бердске грузовик выехал на встречку, отделенную бетонными блоками, и снес легковушку

Из-за ДТП образовалась пробка

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Водитель не смотрел на знаки

Водитель не смотрел на знаки

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Сегодня вечером на трассе Р-256 грузовик въехал в Бердск со стороны Искитима по встречке, отделенной бетонными блоками. Под железнодорожным мостом грузовик лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Ниссан».

— Пострадавших нет, ДТП с материальным ущербом, — сообщил НГС старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Из-за ДТП образовалась пробка.

5 сентября на Северном объезде грузовик врезался в «Жигули» — водитель легковушки погиб на месте. Днем ранее в Болотнинском районе грузовик влетел в автоцистерну — в жуткой аварии погиб молодой водитель.

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ДТПДТП на встречке
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