Поворот не туда: в Бердске грузовик выехал на встречку, отделенную бетонными блоками, и снес легковушку

Сегодня вечером на трассе Р-256 грузовик въехал в Бердск со стороны Искитима по встречке, отделенной бетонными блоками. Под железнодорожным мостом грузовик лоб в лоб столкнулся с автомобилем «Ниссан».
— Пострадавших нет, ДТП с материальным ущербом, — сообщил НГС старший государственный инспектор УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.
Из-за ДТП образовалась пробка.
5 сентября на Северном объезде грузовик врезался в «Жигули» — водитель легковушки погиб на месте. Днем ранее в Болотнинском районе грузовик влетел в автоцистерну — в жуткой аварии погиб молодой водитель.