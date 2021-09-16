ФСБ в Новосибирске задержала врача за приглашения для мигрантов — что говорят в его клинике

Главврача частной клиники в Новосибирске задержали за приглашения для мигрантов
В Новосибирске сотрудники погрануправления ФСБ задержали главного врача частной клиники города «Здоровье и Материнство». Предполагается, что он выдавал недостоверные документы мигрантам, на основании которых они въезжали в страну. В клинике с этими подозрениями не согласны.
Силовики установили, что мигранты получали от главврача фиктивные приглашения на лечение в медцентре, а он вносил информацию в «Госуслуги».
— На основании фиктивных медицинских документов иностранные граждане, заведомо зная о незаконности своих действий, пытались въехать в Российскую Федерацию, — говорится в сообщении ведомства.
Во время обысков в медицинском центре были обнаружены и изъяты средства вычислительной техники с клиентской базой, более двухсот приглашений на получение медицинской помощи.
— Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции), по которой фигуранту грозит до 5 лет лишения свободы, добавили в ведомстве.
Управляющая медучреждения «Здоровье и Материнство» не согласна с обвинениями в отношении коллеги.
— Ребята из силовых структур хотят переложить свой функционал на функционал клиники. Мы оказывали прописанные совершенно законные, внятные и четкие услуги и по предоставлению услуг клиники иностранным гражданам по показаниям врачей со стороны врачей из их страны. Ведь не во всех республиках СНГ можно получить качественные услуги. Медицинский туризм никто не отменял. Россияне же тоже едут за какими-то медицинскими услугами и условиями в тот же Израиль, Германию и любые другие страны. Ровно то же самое делали и мы. И тот факт, что среди иностранцев, пересекших границу, возможно, есть недобропорядочные граждане, персонал клиники не в состоянии это оценить. Мы всех лечим: и добропорядочных, и не очень. Когда человеку плохо, у него же не спрашивают, судимый он или нет. Пока все на стадии следствия, не стоит делать преждевременных выводов, — высказала мнение управляющая Медицинским центром «Здоровье и Материнство» Татьяна Лебедко.
В конце августа в Новосибирской области силовики задержали 17 иностранных граждан, в отношении четверых из них возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности, склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений». Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Задержанные мигранты работали в Новосибирске строителями, таксистами и поварами.