ФСБ в Новосибирске задержала врача за приглашения для мигрантов — что говорят в его клинике

В конце августа в Новосибирской области силовики задержали 17 иностранных граждан, в отношении четверых из них возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности, склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений». Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Задержанные мигранты работали в Новосибирске строителями, таксистами и поварами.