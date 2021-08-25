Стало известно, чем занимались в Новосибирске иностранцы, которых силовики задержали по подозрению в связях с террористами.

Вербовали и отправляли рекрутов

Всего в разных частях России ФСБ, МВД и Росгвардия задержали 31 члена террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Среди них были рядовые участники и главари. Спецоперация прошла в Москве, Новосибирске, Новосибирской области (село Прокудское), Якутске, Красноярске и Канске, передает телеграм-канал «Опер Слил».

По информации от УФСБ России, установлено, что члены ячейки вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры, находящихся в Сирийской Арабской Республике, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.