Подозреваемые в терроризме работали в Новосибирске поварами и таксистами
Стало известно, чем занимались в Новосибирске иностранцы, которых силовики задержали по подозрению в связях с террористами.
Вербовали и отправляли рекрутов
Всего в разных частях России ФСБ, МВД и Росгвардия задержали 31 члена террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Среди них были рядовые участники и главари. Спецоперация прошла в Москве, Новосибирске, Новосибирской области (село Прокудское), Якутске, Красноярске и Канске, передает телеграм-канал «Опер Слил».
По информации от УФСБ России, установлено, что члены ячейки вербовали и переправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали членов террористической структуры, находящихся в Сирийской Арабской Республике, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.
При задержании у них обнаружены и изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы «Катиба Таухид валь-Джихад»*, а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты, использовавшиеся при ведении противоправной деятельности.
13 человек депортируют из НСО
Источник НГС уточнил, что 17 человек были задержаны в НСО, в отношении четверых возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205.1 «Содействие террористической деятельности, склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений». Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
— Все четверо молодые — от 20 до 32 лет. Один из подозреваемых вел переписку в Instagram с участниками международной террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Мужчина проникся идеями ведения вооруженного «джихада» в целях построения всемирного «халифата». Чтобы доказать свою преданность «миссии», в целях финансирования деятельности террористов, в мае 2020 года он пожертвовал им 7 тысяч 800 рублей. Операции совершались с его банковской карты на карту посредника, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
В региональном УФСБ подтвердили факт задержания и возбуждения дела.
— 13 иностранцев задержаны в административном порядке до их выдворения из России и передачи их иностранным партнерам, — пояснили в ведомстве.
Как удалось выяснить НГС, задержанные работали в Новосибирске поварами, таксистами и строителями.
* «Катиба Таухид валь-Джихад» признана террористической Московским окружным военным судом.
Зимой УФСБ России по Новосибирской и Томской областям задержали еще двух членов межрегиональной ячейки той же террористической организации. Участники финансировали террористическую деятельность — делали переводы на банковские карты, которые использовала указанная организация.