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ФСБ и Росгвардия обнаружили террористов в Новосибирске и пригороде. Кадры задержания

По данным следствия, они вербовали людей и финансировали боевиков в Сирии

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Всего задержали 31 человека по России

Всего задержали 31 человека по России

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ФСБ задержала 31 террориста из «Катиба Таухид Валь-Джихад»*

ФСБ, МВД и Росгвардия задержали 31 члена террористической организации «Катиба Таухид валь-Джихад»*. Среди них были рядовые участники и главари. Спецоперация прошла в Москве, Новосибирске, Новосибирской области (село Прокудское), Якутске, Красноярске и Канске, передает телеграм-канал «Опер Слил».

По данным следствия, задержанные вербовали и отправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали боевиков в Сирии, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.

У задержанных нашли запрещенную религиозную литературу, пропагандистские видеоматериалы «Катиба Таухид валь-Джихад»*, а также носители информации и банковские карты. Возбуждены уголовные дела.

*«Катиба Таухид валь-Джихад» — радикальная террористическая группировка, на счету которой больше 10 терактов на Ближнем Востоке.* Запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году.

Зимой УФСБ России по Новосибирской и Томской областям задержали еще двух членов межрегиональной ячейки той же террористической организации. Участники финансировали террористическую деятельность — делали переводы на банковские карты, которые использовала указанная организация.

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ФСБтерроризм
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