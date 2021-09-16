На новосибирском заводе работника ударило током в 10 тысяч вольт

Согласно данным «Контур.Фокуса», ООО «НЗКХ-Энергия» зарегистрировано по адресу Богдана Хмельницкого, 94. АО «НЗХК-Инжиниринг» зарегистрировано по адресу Богдана Хмельницкого, 104. Обе компании учреждены ПАО «НЗХК», которое зарегистрировано по адресу Богдана Хмельницкого, 94.

В СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили, что по факту произошедшего идет проверка.



26 августа в Бердске люлька автовышки задела линию электропередачи. Машина загорелась, водитель автокрана погиб на месте от удара током, двоих его коллег увезли в больницу.

