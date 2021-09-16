На новосибирском заводе работника ударило током в 10 тысяч вольт

Бригадир «НЗКХ-Энергии» попал в реанимацию после удара током в 10 тысяч вольт
В Новосибирскую областную больницу на Немировича-Данченко попал мужчина после удара током. Пострадавшим оказался 62-летний работник ООО «НЗКХ-Энергия».
— Сотрудник «НЗКХ-Энергия» получил ожоги на территории ООО «НЗКХ-Инжиниринг» в подстанции, в которой находятся два кабеля напряжением в 10 тысяч вольт, его ударило электрическим током. При госпитализации ему было диагностированы электроожоги 2-й и 3-й степени лица, шеи, правой руки и правой ноги. Это по словам свидетелей происшествия, — сообщил НГС источник в правоохранительных органах.
Один из сотрудников «НЗКХ-Энергия», пожелавший остаться анонимным, пояснил, что пострадавший работал на заводе бригадиром.
— Ожоги он получил серьезные, это может иметь последствия. При таких травмах врачи наблюдают несколько дней и только потом делают заключение, — отметил коллега пострадавшего мужчины.
В Новосибирской областной больнице журналисту НГС подтвердили серьезность травм бригадира.
— Мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии, ожоги глубокие, — сообщили в медучреждении.
По факту несчастного случая, произошедшего с электромонтером, в ООО «НЗКХ-Энергия» создана комиссия по проверке всех обстоятельств происшествия.
— Проверка в полном объеме еще не закончена, окончательные выводы делать пока преждевременно, — пояснили в ООО «НЗКХ-Энергия».
В АО «НЗКХ-Инжиниринг» пояснили, что ни подстанция, ни пострадавший электромонтер к ним отношения не имеет.
— Территория наша, электроподстанция, на которой произошло ЧП, не наша. Она принадлежит «НЗХК-Энергии». Ничего по данному факту сказать не могу. У «НЗКХ-Энергии» там свои мастера, свои журналы. Подстанция — их, и территория обслуживания тоже их. Они обслуживают электросети. У них нет никакого производства. У них и тут подстанция, и там, и на заводе, и в «Инструменте». Соответственно, у них свободный доступ к подстанции, — объяснил инженер по технике безопасности АО «НЗКХ-Инжиниринг».
Согласно данным «Контур.Фокуса», ООО «НЗКХ-Энергия» зарегистрировано по адресу Богдана Хмельницкого, 94. АО «НЗХК-Инжиниринг» зарегистрировано по адресу Богдана Хмельницкого, 104. Обе компании учреждены ПАО «НЗХК», которое зарегистрировано по адресу Богдана Хмельницкого, 94.
В СУ СК РФ по Новосибирской области сообщили, что по факту произошедшего идет проверка.
26 августа в Бердске люлька автовышки задела линию электропередачи. Машина загорелась, водитель автокрана погиб на месте от удара током, двоих его коллег увезли в больницу.