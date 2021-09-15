Пробка растянулась на три километра: на Мочищенском шоссе фура попала в аварию с двумя машинами

Сегодня днем, 15 сентября, в Новосибирске на 1-м Мочищенском шоссе столкнулись два легковых автомобиля и фура. Одного из водителей госпитализировали с переломом ноги.



— 57-летний водитель двигался на грузовом автомобиле «Скания» по Мочищенскому шоссе, со стороны улицы Дачное шоссе, в сторону улицы Кедровой. В пути следования у дома № 37 СНТ «Любитель» он столкнулся с автомобилем «Хонда» под управлением 37-летнего водителя, который стоял на Мочищенском шоссе в попутном направлении.

После этого водитель автомобиля «Хонда» совершил столкновение с автомобилем «Ниссан» под управлением 30-летнего водителя, который стоял на Мочищенском шоссе в попутном направлении.