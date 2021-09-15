Пробка растянулась на три километра: на Мочищенском шоссе фура попала в аварию с двумя машинами

Авария с фурой собрала трехкилометровую пробку на Мочищенском шоссе
Сегодня днем, 15 сентября, в Новосибирске на 1-м Мочищенском шоссе столкнулись два легковых автомобиля и фура. Одного из водителей госпитализировали с переломом ноги.
— 57-летний водитель двигался на грузовом автомобиле «Скания» по Мочищенскому шоссе, со стороны улицы Дачное шоссе, в сторону улицы Кедровой. В пути следования у дома
После этого водитель автомобиля «Хонда» совершил столкновение с автомобилем «Ниссан» под управлением 30-летнего водителя, который стоял на Мочищенском шоссе в попутном направлении.
— В результате ДТП пострадал водитель «Хонды», его доставили в больницу с предварительным диагнозом «перелом ноги» в лечебное учреждение.
На месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
По данным 2ГИС, на шоссе образовалась 3-километровая пробка.
Вечером 14 сентября на пересечении улиц Бориса Богаткова и Федосеева в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобиль такси и седан. Автомобили получили серьезные повреждения, но обошлось без пострадавших.