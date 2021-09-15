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Пробка растянулась на три километра: на Мочищенском шоссе фура попала в аварию с двумя машинами

После ДТП в больницу увезли одного из водителей

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На месте работают спасатели МАСС и сотрудники скорой помощи

На месте работают спасатели МАСС и сотрудники скорой помощи

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Авария с фурой собрала трехкилометровую пробку на Мочищенском шоссе

Сегодня днем, 15 сентября, в Новосибирске на 1-м Мочищенском шоссе столкнулись два легковых автомобиля и фура. Одного из водителей госпитализировали с переломом ноги.

— 57-летний водитель двигался на грузовом автомобиле «Скания» по Мочищенскому шоссе, со стороны улицы Дачное шоссе, в сторону улицы Кедровой. В пути следования у дома № 37 СНТ «Любитель» он столкнулся с автомобилем «Хонда» под управлением 37-летнего водителя, который стоял на Мочищенском шоссе в попутном направлении.

После этого водитель автомобиля «Хонда» совершил столкновение с автомобилем «Ниссан» под управлением 30-летнего водителя, который стоял на Мочищенском шоссе в попутном направлении.

— В результате ДТП пострадал водитель «Хонды», его доставили в больницу с предварительным диагнозом «перелом ноги» в лечебное учреждение.

На месте работает экипаж ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По данным 2ГИС, на шоссе образовалась 3-километровая пробка.

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Вечером 14 сентября на пересечении улиц Бориса Богаткова и Федосеева в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобиль такси и седан. Автомобили получили серьезные повреждения, но обошлось без пострадавших.

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ДТПМочищенское шоссезатор
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