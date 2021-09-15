На Бориса Богаткова столкнулись такси и седан

Вечером 14 сентября на пересечении улиц Бориса Богаткова и Федосеева в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобиль такси и седан. Автомобили получили серьезные повреждения, но обошлось без пострадавших.
— ДТП оформляют с материальным ущербом, без пострадавших, — сообщила НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД ОМВД РФ по Новосибирску Юлия Бондаренко.
10 лет назад в страшном ДТП на площади Калинина погибла 11-летняя девочка. Автобус врезался в машину, где ехала пятиклассница Даша Харламова со своей мамой. Мы вспомнили, как это было.