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На Бориса Богаткова столкнулись такси и седан

Автомобили получили серьезные повреждения

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Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, никто не пострадал

Несмотря на серьезные повреждения автомобилей, никто не пострадал

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Вечером 14 сентября на пересечении улиц Бориса Богаткова и Федосеева в Октябрьском районе Новосибирска столкнулись автомобиль такси и седан. Автомобили получили серьезные повреждения, но обошлось без пострадавших.

— ДТП оформляют с материальным ущербом, без пострадавших, — сообщила НГС инспектор группы пропаганды отдела ГИБДД ОМВД РФ по Новосибирску Юлия Бондаренко.

10 лет назад в страшном ДТП на площади Калинина погибла 11-летняя девочка. Автобус врезался в машину, где ехала пятиклассница Даша Харламова со своей мамой. Мы вспомнили, как это было.

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ДТПДТП на Бориса Богаткова
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