Сибиряк продал автомобиль и взял с собой в кафе 150 тысяч рублей наличкой — его ограбили в туалете

Суд вынес приговор мужчине, который украл 150 тысяч рублей
Суд в Новосибирске вынес приговор 30-летнему Сергею Андрусенко — он напал в туалете кафе на посетителя, у которого с собой было 150 тысяч рублей.
Согласно материалам дела, днем 5 декабря 2020 года потерпевший продал свой автомобиль. Часть денег ему перевели на банковскую карту, а 150 тысяч рублей мужчина получил от покупателя наличными. Вечером после сделки продавец машины с супругой зашли в сеть быстрого питания на остановке общественного транспорта «Юбилейный». В это время в заведении был Сергей Андрусенко. Он заметил, как мужчина оплатил заказ наличными.
— Злоумышленник дождался, когда потерпевший выйдет в туалетную комнату, пошел следом за ним и нанес удар по голове сзади. Когда мужчина упал, осужденный ударил его по телу еще несколько раз. Осмотрев содержимое карманов, Андрусенко забрал у потерпевшего портмоне с денежными средствами в сумме 150 тысяч рублей, — сообщили в городской прокуратуре.
Как рассказал позже Сергей Андрусенко, у него на иждивении находится малолетний ребенок, а также двое малолетних детей сожительницы, поэтому он решился на ограбление. Однако все похищенные деньги он проиграл в игровые автоматы.
— С учетом тяжести совершенного преступления, данных о личности суд приговорил Андрусенко к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, — добавили в прокуратуре.
Его осудили на 3 года в исправительной колонии особого режима по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья потерпевшего».
Приговор Калининского районного суда был вынесен в мае, адвокат осужденного обжаловал его. Но в итоге Новосибирский областной суд отклонил апелляцию. Сейчас приговор вступил в законную силу.
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