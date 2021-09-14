Сибиряк продал автомобиль и взял с собой в кафе 150 тысяч рублей наличкой — его ограбили в туалете

Суд в Новосибирске вынес приговор 30-летнему Сергею Андрусенко — он напал в туалете кафе на посетителя, у которого с собой было 150 тысяч рублей.



Согласно материалам дела, днем 5 декабря 2020 года потерпевший продал свой автомобиль. Часть денег ему перевели на банковскую карту, а 150 тысяч рублей мужчина получил от покупателя наличными. Вечером после сделки продавец машины с супругой зашли в сеть быстрого питания на остановке общественного транспорта «Юбилейный». В это время в заведении был Сергей Андрусенко. Он заметил, как мужчина оплатил заказ наличными.