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В Новосибирске 18-летний водитель «Мерседеса» без прав врезался в «Мицубиси»

В аварии пострадали два человека

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Автомобиль получил серьезные повреждения

Автомобиль получил серьезные повреждения

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В Новосибирске водитель «Мерседеса» столкнулся с «Мицубиси»

Сегодня днем, 11 сентября, в Кировском районе Новосибирска столкнулись автомобили «Мерседес» и «Митсубиси Паджеро Спорт». Один из них ехал по встречной полосе.

— В 13:50 водитель 2003 года рождения (без водительского удостоверения) на автомобиле «Мерседес» двигался по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Телевизионной в сторону Сибиряков-Гвардейцев. Двигался по полосе, предназначенной для встречного движения. Совершил столкновение с автомобилем «Митсубиси Паджеро Спорт», который двигался в попутном направлении и совершал левый поворот во двор дома на улице Немировича-Данченко, 121, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

В аварии пострадал водитель «Мерседеса» и несовершеннолетний пассажир, который ехал в «Мицубиси». На месте работает экипаж ГИБДД. Устанавливаются обстоятельства аварии.

На этой неделе 5 сентября в Новосибирске произошло лобовое столкновение автомобилей на улице Кирова. В нем пострадала семья, которая ехала в одном из автомобилей. Момент ДТП попал на видео.

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ГИБДДДТПКировский районаварияпострадавшие
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