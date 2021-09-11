В Новосибирске 18-летний водитель «Мерседеса» без прав врезался в «Мицубиси»

Сегодня днем, 11 сентября, в Кировском районе Новосибирска столкнулись автомобили «Мерседес» и «Митсубиси Паджеро Спорт». Один из них ехал по встречной полосе.

— В 13:50 водитель 2003 года рождения (без водительского удостоверения) на автомобиле «Мерседес» двигался по улице Немировича-Данченко со стороны улицы Телевизионной в сторону Сибиряков-Гвардейцев. Двигался по полосе, предназначенной для встречного движения. Совершил столкновение с автомобилем «Митсубиси Паджеро Спорт», который двигался в попутном направлении и совершал левый поворот во двор дома на улице Немировича-Данченко, 121, — говорится в сообщении отдела пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

