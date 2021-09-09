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В Октябрьском районе посреди дороги сгорела «Газель» — пожар попал на видео

Пламя полностью охватило кузов автомобиля

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Инцидент произошел вчера днем

Инцидент произошел вчера днем

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В Новосибирске вспыхнула и сгорела «Газель»

Вчера, 8 сентября, днем в Новосибирске в Октябрьском районе на улице Лобова загорелся грузовой автомобиль с тентом.

Как сообщили в ГУ МЧС, возгорание произошло около 16:02.

— В результате огнем поврежден автомобиль. Ликвидация пожара — в 16:18 (местн.). На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — говорится на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области.


До прибытия пожарных пламя полностью охватило кузов транспортного средства. Пожар попал на видео.

Причины произошедшего устанавливаются.

На прошлой неделе, 1 сентября, в Новосибирске в Центральном районе на улице Селезнева, 33 загорелся автомобиль BMW X5. Позже появилось видео с моментом поджога автомобиля.

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загорелся автомобильпожар
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