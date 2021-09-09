В Новосибирске вспыхнула и сгорела «Газель»
Вчера, 8 сентября, днем в Новосибирске в Октябрьском районе на улице Лобова загорелся грузовой автомобиль с тентом.
Как сообщили в ГУ МЧС, возгорание произошло около 16:02.
— В результате огнем поврежден автомобиль. Ликвидация пожара — в 16:18 (местн.). На тушение привлекались 2 единицы техники и 8 человек личного состава, — говорится на сайте ГУ МЧС по Новосибирской области.
До прибытия пожарных пламя полностью охватило кузов транспортного средства. Пожар попал на видео.
Причины произошедшего устанавливаются.
На прошлой неделе, 1 сентября, в Новосибирске в Центральном районе на улице Селезнева, 33 загорелся автомобиль BMW X5. Позже появилось видео с моментом поджога автомобиля.