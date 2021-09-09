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На месте взрыва в Ногинске разбирают завалы. Число погибших выросло до пяти

Спасателям удалось найти тело мальчика, девочки-подростка и женщины

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Спасатели разгребают завалы после взрыва в доме

Спасатели разгребают завалы после взрыва в доме

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Число погибших при взрыве многоэтажки в Ногинске выросло до пяти

Из-под завалов, оставшихся после взрыва дома в Ногинске, достают тела. Число погибших увеличилось до пяти.

Напомним, что взрыв в ногинской многоэтажке произошел 8 сентября в районе 06:50 утра. Основная версия, объясняющая произошедшее, — утечка бытового газа. На месте работают спасательные службы, они ищут пострадавших и разбирают завалы.

Ранее было известно о двух погибших. Этой ночью их число выросло: из-под завалов извлекли тело мальчика, девочки-подростка и женщины. По информации ТАСС, в результате происшествия пострадали пятнадцать человек, в том числе два ребенка. Шестерых пострадавших госпитализировали.

Экстренные службы продолжают работу.

Ранее мы публиковали видео с маленькой девочкой, которая чудом выжила после взрыва. Она спокойно сидела перед обрывом в разрушенной комнате.

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