На месте взрыва в Ногинске разбирают завалы. Число погибших выросло до пяти

Число погибших при взрыве многоэтажки в Ногинске выросло до пяти
Из-под завалов, оставшихся после взрыва дома в Ногинске, достают тела. Число погибших увеличилось до пяти.
Напомним, что взрыв в ногинской многоэтажке произошел
Ранее было известно о двух погибших. Этой ночью их число выросло: из-под завалов извлекли тело мальчика, девочки-подростка и женщины. По информации ТАСС, в результате происшествия пострадали пятнадцать человек, в том числе два ребенка. Шестерых пострадавших госпитализировали.
Экстренные службы продолжают работу.
Ранее мы публиковали видео с маленькой девочкой, которая чудом выжила после взрыва. Она спокойно сидела перед обрывом в разрушенной комнате.