Силовики нашли в квартире у новосибирца арсенал оружия и боеприпасов

В Новосибирске задержали мужчину с арсеналом оружия и боеприпасов
Силовики задержали жителя Новосибирска, которого подозревают в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. При обыске в его квартире нашли арсенал оружия и боеприпасов.
— В период с марта 2019 по сентябрь 2021 года
В отношении задержанного возбуждено дело по
Утром 12 августа во время уборки территории компании «Сибэнергоснабсбыт» в Ленинском районе Новосибирска рабочий обнаружил боевые артиллерийские осколочно-фугасные снаряды с повреждением взрывателя.