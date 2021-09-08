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Силовики нашли в квартире у новосибирца арсенал оружия и боеприпасов

Мужчина скупал порох, заготовки для оружия и пистолеты

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Операцию по задержанию новосибирца проводили с помощью бойцов ОМОНа

Операцию по задержанию новосибирца проводили с помощью бойцов ОМОНа

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В Новосибирске задержали мужчину с арсеналом оружия и боеприпасов

Силовики задержали жителя Новосибирска, которого подозревают в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств. При обыске в его квартире нашли арсенал оружия и боеприпасов.

— В период с марта 2019 по сентябрь 2021 года 47-летний житель Новосибирска приобретал и хранил у себя дома несколько видов пороха (550 граммов), стволовые заготовки для разных видов оружия, револьвер и пистолет-пулемет и сотню патронов для стрелкового оружия, — рассказал НГС собственный источник.

В отношении задержанного возбуждено дело по части 1 статьи 222.1 (незаконное приобретение, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Санкция данной статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. Мужчина признался в преступлении. Сейчас следователи собирают доказательства и устанавливают дополнительные факты его причастности к другим преступлениям.

Утром 12 августа во время уборки территории компании «Сибэнергоснабсбыт» в Ленинском районе Новосибирска рабочий обнаружил боевые артиллерийские осколочно-фугасные снаряды с повреждением взрывателя.

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боеприпасызадержаниесиловикиуголовное дело
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