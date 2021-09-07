«Адвокат говорил, что водителю плохо от ситуации»: сибирячка ищет очевидцев ДТП, в котором погиб ее муж

В Новосибирске ведется поиск очевидцев смертельной аварии, произошедшей в августе в центре города, — там сбили пешехода. Свидетелей ДТП ищет Мария Жданюк, вдова 34-летнего погибшего по имени Азар.

Напомним, ДТП произошло 19 августа на пересечении улиц Державина и Селезнева, первоначально сбитого мужчину доставили в больницу, позже выяснилось, что он скончался в результате полученных травм.

По словам Марии Жданюк, наехавший на ее мужа водитель сейчас находится под подпиской о невыезде.



— В данный момент никаких движений абсолютно не было. Водитель как находился дома, так и находится. Мы сейчас сами начали искать очевидцев происшествия, начали искать видео, людей, которые это видели. До этого находились в состоянии, что не было сил. Сейчас пришло понимание, что ничего за это время не изменилось, начали делать всё сами, — сообщила Мария.

