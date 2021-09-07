«Адвокат говорил, что водителю плохо от ситуации»: сибирячка ищет очевидцев ДТП, в котором погиб ее муж

В Новосибирске жена погибшего в ДТП на «зебре» ищет очевидцев
В Новосибирске ведется поиск очевидцев смертельной аварии, произошедшей в августе в центре города, — там сбили пешехода. Свидетелей ДТП ищет Мария Жданюк, вдова
Напомним, ДТП произошло 19 августа на пересечении улиц Державина и Селезнева, первоначально сбитого мужчину доставили в больницу, позже выяснилось, что он скончался в результате полученных травм.
По словам Марии Жданюк, наехавший на ее мужа водитель сейчас находится под подпиской о невыезде.
— В данный момент никаких движений абсолютно не было. Водитель как находился дома, так и находится. Мы сейчас сами начали искать очевидцев происшествия, начали искать видео, людей, которые это видели. До этого находились в состоянии, что не было сил. Сейчас пришло понимание, что ничего за это время не изменилось, начали делать всё сами, — сообщила Мария.
Она рассказала, что Азар долгое время работал водителем в магазине «Ярче» и имел большой водительский стаж. Водитель на связь с семьей погибшего после аварии не выходил, но с вдовой общался представитель водителя.
— Адвокат говорил, что водителю плохо от ситуации. При ДТП мне, когда я подбежала к своему мужу, водитель сказал: «Простите, я его не видел, меня ослепило». Но мне в тот момент было совсем не до него. За это время он ни разу не позвонил. Представитель спрашивал, что, может, помощь нужна, но она не нужна, — рассказала она.
Во время аварии Мария находилась дома. Пешеходный переход, на котором погиб Азар, располагался в ста метрах от дома семьи.
— Мне позвонил очевидец. Получается, остановился парень, взял его телефон и набрал мне. Через две минуты я уже была там. От происходящего отойти не могу по сей день, — поделилась девушка.
Как рассказали корреспонденту НГС в ГИБДД по Новосибирской области, материалы дела были переданы в Следственный комитет. Мы направили в СК запрос по ситуации, на момент публикации ответа не поступало.
В Новосибирске водитель, врезавшийся в бетонную стену, находится в коме в реанимации. В ГИБДД рассказали подробности о ДТП, в котором погибло трое человек, — среди них был 16-летний подросток.