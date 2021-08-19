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В Новосибирске иномарка сбила мужчину на пешеходном переходе — пострадавший в тяжелом состоянии

Водитель сказал, что его ослепило солнце

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Пострадавший шел по пешеходному переходу

Пострадавший шел по пешеходному переходу

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Пешеход попал под колёса «Ниссана» на пешеходном переходе в Новосибирске

В четверг, 19 августа, в Новосибирске на пересечении улиц Державина и Селезнева водитель иномарки сбил мужчину.

Информация о ДТП поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 15:37. Сообщилось о том, что мужчину сбил автомобиль, он лежит на асфальте без сознания.

— Водитель «Ниссана» на пешеходном переходе совершил наезд на мужчину, который был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Возраст пострадавшего и характер травм уточняются, — рассказал инспектор группы пропаганды новосибирской ГИБДД Владислав Савченков.

Один из очевидцев аварии уточнил, что водитель «Ниссана» рассказал, что не заметил мужчину, потому что его ослепило солнце.

Вчера вечером на Кошурникова водитель иномарки сбил 14-летнюю девочку.

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ГИБДДпешеходный переходсбил человека
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