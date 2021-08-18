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На Кошурникова водитель «Тойоты» сбил 14-летнюю девочку

Подростка увезли в больницу

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ДТП произошло около 22 часов

ДТП произошло около 22 часов

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Поздно вечером в среду, 18 августа, в Октябрьском районе водитель «Тойоты» сбил девочку-подростка, которая переходила дорогу.

— В 22 часа 5 минут на территории Октябрьского района водитель 1988 года рождения, двигаясь на автомобиле Toyota Passo у дома № 26 по улице Кошурникова, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка — с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ключицы, перелом таза» ее увезли в больницу.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Вчера вечером в Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП, в котором пострадал 10-летний велосипедист.

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ГИБДДДТПпострадал подросток
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