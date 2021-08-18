На Кошурникова водитель «Тойоты» сбил 14-летнюю девочку

Поздно вечером в среду, 18 августа, в Октябрьском районе водитель «Тойоты» сбил девочку-подростка, которая переходила дорогу.
— В 22 часа 5 минут на территории Октябрьского района водитель 1988 года рождения, двигаясь на автомобиле Toyota Passo у дома
В результате ДТП пострадала 14-летняя девочка — с предварительным диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ключицы, перелом таза» ее увезли в больницу.
На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.
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