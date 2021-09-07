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Новосибирцы отправились на поиски двух пропавших 10-летних школьниц в Кемеровской области

Две девочки из Киселевска ушли в школу и не вернулись — их ищут вторые сутки

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Поисками кузбасских школьниц займутся новосибирские волонтеры

Поисками кузбасских школьниц займутся новосибирские волонтеры

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Новосибирские волонтеры отправляются на поиски пропавших в Кузбассе школьниц

Два экипажа отряда «ЛизаАлерт» отправляются из Новосибирска на поиски пропавших 10-летних девочек в городе Киселевске Кемеровской области.

— Из Новосибирска формируются экипажи, которые будут оказывать содействие нашим региональным коллегам в поиске девочек. Вечером выезжают два экипажа из восьми человек, среди которых кинологи, — сообщила НГС руководитель новосибирского поискового отряда «ЛизаАлерт» Алеся Яблонских.

Вместе с поисковиками выезжают две собаки: следовая (ищет по следу конкретного человека в обозначенном участке местности. — Прим. ред.) и ПСС-ная (ищет в указанном участке местности, определяет и реагирует на любого находящегося в опасности живого человека в позе опасности: лежащего или сидящего. — Прим. ред.).

Новосибирские волонтеры везут с собой радиосвязь и оборудование для организации поисков в городе и природной среде.

Завтра утром будут отправлены еще два экипажа. Если появится возможность у людей, отправится еще один экипаж сегодня в ночь, добавила Алеся Яблонских.

10-летние Ульяна Дегтярь и Анастасия Феслер ушли в школу 6 сентября и не вернулись. Их поисками занимается весь личный состав регионального МВД, а также поисковики и добровольцы. Наши коллеги из NGS42.RU ведут онлайн-трансляцию о поисках девочек.

В социальных сетях опубликовали кадры с камер видеонаблюдения. На них видно, как неизвестный мужчина покупает детям сладости.

По факту пропажи детей СК по Кемеровской области возбудил уголовное дело.

— По предварительной информации, 6 сентября текущего года девочки-одноклассницы не вернулись домой из школы и до настоящего времени их местонахождение неизвестно. В ночное время родители обратились в правоохранительные органы. На место происшествия незамедлительно выехала следственная группа, в составе которой следователи по расследованию особо важных дел и следователи-криминалисты. Устанавливается и отрабатывается круг общения девочек, проверяются адреса знакомых, одноклассников, близких родственников, — говорится в сообщении регионального ведомства.

Обновлено: как пишет Life, тела пропавших девочек найдены. В пресс-службе СК Кузбасса корреспонденту NGS42.RU сообщили, что информация о том, что тела девочек найдены, уточняется и проверяется.

Как в Новосибирске пропали Костя Кривошеев и Салим Самойлов и почему за годы их так и не нашли? Ориентировки на детей продолжают размещать, а родители надеются и ждут. Подробности громкого исчезновения двух мальчиков — в материале НГС.

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