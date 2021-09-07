Новосибирцы отправились на поиски двух пропавших 10-летних школьниц в Кемеровской области

Обновлено: как пишет Life, тела пропавших девочек найдены. В пресс-службе СК Кузбасса корреспонденту NGS42.RU сообщили, что информация о том, что тела девочек найдены, уточняется и проверяется.

Как в Новосибирске пропали Костя Кривошеев и Салим Самойлов и почему за годы их так и не нашли? Ориентировки на детей продолжают размещать, а родители надеются и ждут. Подробности громкого исчезновения двух мальчиков — в материале НГС.