В Новосибирской области 50-летний водитель Toyota Corolla погиб от удара с тепловозом

В Новосибирской области в ДТП с тепловозом погиб водитель Toyota
В Новосибирской области рядом с селом Баган 6 сентября в 15:30 водитель Toyota Corolla погиб на железнодорожном переезде.
— В результате происшествия водитель Toyota скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Ранее к административной ответственности данный водитель привлекался один раз за непристегнутый ремень безопасности. Штраф оплачен, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.
О погибшем также известно, что он имел
24 августа водитель Toyota выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с тепловозом — ДТП произошло в Чановском районе Новосибирской области.