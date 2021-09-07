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В Новосибирской области 50-летний водитель Toyota Corolla погиб от удара с тепловозом

Мужчина не уступил дорогу тепловозу

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Водитель погиб от травм до приезда скорой помощи

Водитель погиб от травм до приезда скорой помощи

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В Новосибирской области в ДТП с тепловозом погиб водитель Toyota

В Новосибирской области рядом с селом Баган 6 сентября в 15:30 водитель Toyota Corolla погиб на железнодорожном переезде. 50-летний мужчина, направляясь в село Ивановка Багановского района, не уступил дорогу тепловозу. Водитель тепловоза не успел затормозить.

— В результате происшествия водитель Toyota скончался на месте до прибытия скорой медицинской помощи. Ранее к административной ответственности данный водитель привлекался один раз за непристегнутый ремень безопасности. Штраф оплачен, — рассказали в пресс-службе ГИБДД по Новосибирской области.

О погибшем также известно, что он имел 15-летний водительский стаж, никогда права управления не лишался.

24 августа водитель Toyota выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с тепловозом — ДТП произошло в Чановском районе Новосибирской области.

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ДТПпутьтепловоз
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