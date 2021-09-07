Прокуратура возбудила административное дело в отношении начальника участка компании-подрядчика «Кастор» после несчастного случая на стройке «Европейского берега». Напомним, 12 августа очевидцы увидели, как строителя (предположительно, мужчина был без сознания) переодели в обычную одежду и куда-то увезли на машине. Инцидент попал на видео.

— Проверка показала, что, вопреки трудовому законодательству, рабочие ООО «Кастор» не носили выданные им средства индивидуальной защиты (защитные каски), на строительной площадке отсутствуют защитные ограждения, — сообщили в прокуратуре по Новосибирской области.