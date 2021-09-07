На строителей «Европейского берега» возбудили административное дело
Прокуратура возбудила административное дело в отношении начальника участка компании-подрядчика «Кастор» после несчастного случая на стройке «Европейского берега». Напомним, 12 августа очевидцы увидели, как строителя (предположительно, мужчина был без сознания) переодели в обычную одежду и куда-то увезли на машине. Инцидент попал на видео.
— Проверка показала, что, вопреки трудовому законодательству, рабочие ООО «Кастор» не носили выданные им средства индивидуальной защиты (защитные каски), на строительной площадке отсутствуют защитные ограждения, — сообщили в прокуратуре по Новосибирской области.
После этого случая прокуратура внесла руководителю организации представление, а в отношении начальника участка общества возбудила административное дело по части 1 статьи 5.27.1 КоАП РФ (нарушение государственных нормативных требований охраны труда). Исполнение требований прокуратуры взято на контроль.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Кастор», занимающееся строительством жилых и нежилых зданий, было создано в 2020 году. Его директором и учредителем является Светлана Израйлева. Чистая прибыль компании в 2020 году составила 16 тысяч рублей. Выручка — 8,3 млн.
В августе в компании «СибАкадемСтрой», которая занимается стройкой «Европейского берега», сообщили, что они начали внутреннее расследование.
— Инцидент произошел во время заливки стены подвала. Сотрудник подрядной организации поскользнулся на опалубке. Он доставлен в больницу и сейчас находится на приеме у врача. По предварительной информации, серьезных травм он не получил, никаких переломов не зафиксировано. По поводу случившегося мы начали внутреннее расследование. В ходе него мы выясним все обстоятельства, — рассказали в пресс-службе компании.
НГС направил запрос в «СибАкадемСтрой», чтобы узнать результаты этого расследования.
В последний раз громкий несчастный случай на стройплощадке в Новосибирске произошел в мае. На Кропоткина рухнула люлька с рабочими.